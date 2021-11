1.735 Fünf- bis Elfjährige in OÖ bisher geimpft

1.735 Kinder aus der Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen sind in Oberösterreich bisher im Rahmen eines „off-label-use“ geimpft worden. Die Vorbereitungen für eine breit angelegte Immunisierung in dieser Altersgruppe sind mittlerweile angelaufen, hieß es am Montag vom Land.

Seit Freitag sind Vormerkungen für die Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren möglich.

Sobald eine entsprechende Empfehlung des Nationalen Impfgremiums da ist, können Impftermine gebucht werden. Dann wird man, wenn man sich vorgemerkt hat, per SMS oder E-Mail verständigt, dass eine Terminbuchung möglich ist.

Es soll sowohl bei niedergelassenen Ärzten als auch bei öffentlichen Impfstraßen möglich sein, Kinder impfen zu lassen.