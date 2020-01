1. Mensch-zu-Mensch-Ansteckung außerhalb Asiens

Am Dienstag sind die ersten Mensch-zu-Mensch-Ansteckung außerhalb der Ursprunglandes China verzeichnet worden. Neben Vietnam sind auch Fälle in Deutschland und Japan nachgewiesen worden, sagte eine Sprecherin des Robert-Koch-Instituts in Berlin am Dienstag.

Der 2019-nCoV-Patient im bayerischen Landkreise Starnberg hatte sich nach Angaben seines Arbeitgebers wohl bei einer Kollegin aus China infiziert. Der Landkreis ist rund 80 Kilometer von Österreich entfernt.

Auch Japan hat einen ersten Fall der neuen Lungenkrankheit bestätigt, bei dem sich der Betroffene nicht in China aufhielt, sondern in Japan infiziert hat. Der Busfahrer in seinen 60ern habe Anfang des Monats zwei Gruppen chinesischer Touristen aus Wuhan gefahren, gab Gesundheitsminister Katsunobu Kato bekannt.