100.000 Feuerwehrhelme pro Jahr

Rosenbauer hat in Linz-Pichling eine neue Helmmontage eröffnet. Am Standort des Kompetenzzentrums werden künftig bis zu 100.000 Feuerwehrhelme der sogenannten „HEROS“-Serie für den Weltmarkt montiert. Rosenbauer investiert mit seiner dritten regionalen Fertigungsstätte erneut in den Wirtschaftsstandort Oberösterreich, lässt das Leondinger Unternehmen via Aussendung wissen.

Alleine in die Werkzeuge und Maschinen investierte Rosenbauer rund 500.000 Euro. Diese spielen dafür alle Stückchen, ganz nach „Industrie 4.0“-Standards: Ein sogenanntes KANBAN-System mit automatischer Teileversorgung sowie eine Produktionssteuerung mit RFID-Technologie (Radio-frequency Identification) machen die Herstellung zu einer der effizientesten der Welt, gibt man sich bei Rosenbauer selbstbewusst.

Die Helme aus Linz sind international stark gefragt, weltweit vertrauen immer mehr Feuerwehren in Sachen eigene Sicherheit auf persönliche Schutzausrüstung von Rosenbauer: In über 140 Ländern wurden bereits mehr als 700.000 Helme verkauft, von Europa über Amerika bis nach Australien und China.

„Das Geschäft mit Feuerwehrhelmen ist für Rosenbauer von strategischer Bedeutung. Schließlich zählen wir in dieser Sparte inzwischen zu den größten Herstellern der Welt“, so Hans Detzlhofer, Leiter der Produkt-Division Ausrüstung.