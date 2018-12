100 Dinge und ein sehr wackeliges Drehbuch

Wie viele von den Dingen, die man— von der Werbung verführt, von künstlichen Bedürfnissen getrieben — offenbar blindwütig kauft, braucht der Mensch? Das ist nur eine von vielen Fragen, die Florian David Fitz in seinem Film „100 Dinge“ als Drehbuchautor und Regisseur stellt. Und man wünschte sich, es wären nach und nach nicht so viele Fragen geworden, die er aufwirft, denn eigentlich ist jede der Betrachtung wert — und das Drehbuch wäre nicht in ein solches Tohuwabohu ausgeartet. Da geht es nämlich auch um die wilde Start-Up-Welt der stets neuen Computererfindungen, wo unsere beiden Helden Paul und Toni dann eine „Wohlfühl-App“ an einen Mogul, eine Art Mark Zuckerberg (er heißt hier „David Zuckermann“), um viele Millionen verkaufen können — weil man damit die Menschen noch besser manipulieren kann. Da geht es um die schräge Liebesgeschichte mit einer geheimnisvollen Kaufsüchtigen, die nachts in ihr Lager geht, um heimlich die Luxusroben anzuziehen. Da geht es um Mutter und Oma von Paul, Frauen aus anderen Generationen und Welten, die mit ihrer Erdung die Digital-Männer auf den Boden zurückholen. Und da ist der dramaturgisch wackligste Teil des Films, auf alle Dinge des Lebens 100 Tage lang zu verzichten und sich jeden Tag nur ein Stück (ob Hemd, Hose oder Handy) zurückzuholen: Immerhin zeigt das die doch noch sehr knackigen Hauptdarsteller vielfach nackt … Letztlich hat Fitz einen Film für sich und seinen „Buddy“ Matthias Schweighöfer gedreht — zwei Freunde, die Konkurrenzkämpfe austragen und die mit ihrer schauspielerischen Potenz, Humor und Selbstironie darüber hinwegspielen, dass das mehr als wackelige Drehbuch die wichtigen Themen unter Wert verkauft.

RW