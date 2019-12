100 Jahre Reimmichl-Kalender

Vielleicht kennen Sie das Volkslied „Lebt denn der alte Hausmichl nu“, neben der Schlagervision von „De Randfichten“ haben auch die Rocker von Rammstein diese Volksweise interpretiert. Viel bekannter wie der Haus- ist aber der „Reimmichl“, vor allem wegen seines Kalenders. Generationen sind mit ihm aufgewachsen und nicht nur in Tirol begleitete das Buch mit seinen Geschichten und Weisheiten die Menschen durch den Jahreskreis. Und es gibt ihn immer noch, eben ist die Jubiläumsausgabe erschienen. Kulturelle Beiträge etwa zu Tiroler Handwerk, Gipfelkreuzen, Hospiz und Inklusion oder die Botschaft der Natur ergänzen mit literarischen Beiträgen und Geschichten von Reimmichl die heurige Ausgabe – in der natürlich auch wie immer das ausführliche Kalendarium mit liturgischen, bäuerlichen und bürgerlichen Daten, Wettersprüchen, Lostagen, Himmelserscheinungen und Bräuchen das Herzstück bildet.

Seit dem erstmaligen Erscheinen des Reimmichl-Volkskalenders mögen sich zwar die gesellschaftlichen Strukturen und Prozesse verändert haben, „die Sehnsüchte der Menschen sind jedoch dieselben geblieben“, erklärte der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler anlässlich des Jubiläums. Seit 1920 erscheint Reimmichls Volkskalender — bis 1924 unter den Namen „Tiroler Kalender“ — jeweils in einer Nord- und Osttiroler und einer Südtiroler Ausgabe. Einzig in den Kriegsjahren 1944/45 gab es keinen Reimmichl. Mit Birgitt Drewes als Kalenderfrau startete der Reimmichl-Kalender 2018 eine behutsame Anpassung an das 21. Jahrhundert.

Eine Weihnachtsgeschichte

Seine literarischen Produkte hatten sowohl Unterhaltungs- als auch sittlich-religiösen Bildungswert und förderten die Identifikation mit einem fundierten Tiroler Heimatbewusstsein. Sie wurden in Tirol schnell bekannt und vom Volk, vor allem vom ländlichen, dem er nahestand, mit Begeisterung aufgenommen, finden auch heute noch viele Leser. In ungekünstelter Sprache vermochte Rieger tiefen Einblick in das menschliche Seelenleben und in die Dynamik des zwischenmenschlichen Beziehungsgeflechtes zu geben. Reimmichls Werk habe die Sehnsüchte nach einem unzerstörbaren Sinn, nach unverwechselbarer Individualität und Identität, nach Freiheit, nach einem Obdach für die Seele sowie nach Heimat und Beziehung erfüllt, in dem er Menschen „weitsichtig, offen und neugierig“ wahrnahm, ihnen ein ganz konkretes Gesicht gab und sie zu Protagonisten seiner Geschichten machte, so Glettler. Auch heute gelte es „von der Schönheit und Zerbrechlichkeit des irdischen Lebens — und von der Sehnsucht nach einem ewigen“ zu erzählen, erklärte der Innsbrucker Bischof.

Ein Beispiel des Könnens von Priesterdichter Sebastian Rieger, der unter dem Namen „Reimmichl“ bekannt wurde, können sie unten lesen. Die Geschichte über „Weihnachten auf der Alm“ wurde leicht gekürzt. Herzlichen Dank an den Tyrolia Verlag für die Erlaubnis des Abdrucks.

Weihnachten auf der Alm

Nicht ganz, aber beinahe auf der Alm steht das Haus. Vom Talboden klettert man gut zwei Stunden an den abschüssigen Waldhängen empor und kommt fast über die Waldgrenze hinaus in eine Hochmulde, wo halb versteckt das ansehnliche Gehöft liegt. Seiner Lage entsprechend heißt es beim Almhofer. Im Winter ist’s da droben noch herrlicher als im Sommer. Während auf der Schattseite. wo monatelang kein Sonnenstrahl hinkommt, ewige Nacht lagert, strahlt hier auf den Kämmen der Tagseite die Sonne mit einem Glanz und einer Lichtflut hernieder, dass man glaubt, es sei ein neues Gestirn und man könne die blendenden Reflexe nicht aushalten. Selbst auf die blaudunkle Schattseite hinüber werfen die Reflexe ab und zu einen märchenhaften Schimmer, sodass sie von einem zarten Rosaton angehaucht erscheinen. Die prächtigen Halden liegen schneeweiß eingebettet im tiefen Schlummer, sie treten viel größer und breiter, die Abhänge viel steiler hervor als im Sommer. Welliger und weicher, wie ein ungeheures Federbett, dehnt sich die Alm; denn alle Senkungen werden vom Schnee ausgefüllt, die Hügel abgeebnet. Man sieht von hier tief in die Region der Hochalpen hinein, die sich mit ihren Kuppen und Zinnen, Türmen und Hörnern zur Winterszeit viel mächtiger und höher in blendendweißer Majestät aufbauen. Bei Sonnenaufgang und -untergang entwickelt sich ein Farbenspiel von bezaubernder Schönheit. Alle Farben, vom brennendsten Feuerrot bis zum glastenden Ockergelb, vom zarten Hochgrün bis zum satten Dunkelviolett, kommen und gehen auf den Breitflächen und Zinnen des Gletscherkreises, indem sie wahre Blumenstücke in den Wintergarten des Hochlandes malen.

Da droben beim Almhofer lebte ein vielgenannter Bauerndichter und „Leutprediger“, mit dem ich mich seinerzeit stark angefreundet habe. – Der Almhofer-Jörg, ein Bruder des Bauern, war klein von Statur, aber untersetzt, hatte beinahe kindliche Gesichtszüge, eine hohe, geistreiche Stirn, schneeweiße Haare und wasserblaue Augen. Ganze Stöße von urwüchsigen, sinnreichen Liedern und Reimen hatte er gedichtet, die er bei Hochzeiten, Primizen und an Feierabenden in den Bauernhäusern vor einem andächtig lauschenden Publikum deklamierte oder nach einer selbst erfundenen Melodie vorsang. Noch lieber entfaltete er aber seine Kunst als sogenannter Leutprediger. In den abendlichen Heimgarten konnte man ihn da und dort hören, wie er die Geheimnisse der kirchlichen Festzeiten in seiner anschaulichen Dichtersprache auslegte und den Leuten teils in Versen, teils in Prosa so warm und originell ins Herz predigte, daß sein Publikum häufig zu Tränen gerührt wurde. Der Almhofer-Jörg war einer jener Bauernpoeten, wie wir sie in Tirol nicht selten finden und die nicht nur Lehrer, sondern auch Lieblinge des Volkes sind … Einmal hat mir der Jörg die innere und äußere Weihnachtsfeier beim Almhofer in schwungvoller Rede und Dichtung geschildert. Ich will einige Züge hierhersetzen: Der Jörg erzählte: „… Am Heiligen Abend, sobald es zu dunkeln anfängt, erscheinen die ,Sternsinger’. Voraus schreitet ein als Engel gekleideter Bub, der den goldenen Stern trägt, hinter ihm kommen, als Heilige Drei Könige und Krippenhirten gewandet, die anderen Sänger. Sie stellen sich in einer Reihe um die Weihnachtskrippe in der Stube und lassen im vollen Chor ihre Wecklieder und Christnachtsgesangeln ertönen.“

Als ich den Jörg ersuchte, er möge mir einen Sternsinger-Reim vortragen, rief er Brosl, den Großknecht, herein, und die beiden Alten sangen zur Klaubzither mit ihren kräftigen Stimmen folgendes Lied:

Das Kindal leit im Krippelein

Und hat vor Kält ka Rueh,

Gehts, machts ihm decht die Füßlan ein

Und hüllts es besser zuel

Mei’ Pelzkapp’ laß i hint,

Meine Handling a fürs Kind;

Mei’ Seel’ und Leib ihm gonz verschreib’

Und ewig treu verbleib’, und ewig treu verbleib’!”

„Die Sternsinger werden reichlich bewirtet”, fuhr der Jörg fort, ,, und ziehen dann in andere Häuser. Man schließt hierauf alle Türen, und der ganze Hof wird mit einer Glutpfanne, worauf die geweihten Palmkätzchen und die am Frauentage gesegneten Blumen brennen, ausgeräuchert. Alle Zimmer werden mit Weihwasser besprengt, Bauer und Großknecht beten während der Räucherung zwölf Vaterunser, um den Einfluss des Bösen in den zwölf heiligen Nächten zu vertreiben. Nachdem von allen Hausleuten der ganze Psalter (die drei Rosenkränze, d. V.) gebetet und die drei Evangelien: zum Engelamt, Hirtenamt und Königsamt vorgelesen sind, geht’s zum heiligen Mahl. Es ist dies ein besonders reichliches Essen mit den eigentümlichen Weihnachtsspeisen. — Zuerst rückt das Schmalzmus auf den Tisch, dann eine Pfanne Weihnachtsbrei. Der Brei ist schneeweiß, es liegen rotwangige Apfelstücke und schwarze ,Weinbeerlen’ drin, welche mit dem Brei recht hübsche Kindergesichtchen bilden. Hernach erscheint das eigentliche Weihnachtsgericht: die süßen Krapfen. Diese Krapfen, viel größer als die gewöhnlichen, kommen auf einem weiten Teller nach Art der Dachschindeln übereinander zu liegen. Mit einem Teig aus Mohn, Birnmehl und Zucker bestrichen, wird jede Lage noch mit heißem Schmalz und Honig übergossen. Das Ganze schaut aus wie ein riesiger Tannenzapfen, an welchem außen herunter die Goldtropfen und Silberfäden von Honig und Schmalz sich ziehen. An einem richtigen Weihnachtskrapfenstock dürfen diese schillernden, süßen Eiszäpfchen nicht fehlen. Zum Schlusse rollen die Äpfel, Birnen, gebratenen Kastanien, Nüsse usw. über den Tisch und wird der Weihnachtszelten (Weihnachtsbrot) angeschnitten. Das Vieh im Stalle erhält ebenfalls eine bessere Mahlzeit. — Selbst Feuer, Wind und Wasser werden an diesem hochfestlichen Abend mit Brot gefüttert … In der Heiligen Nacht tut sich der Himmel ein wenig auf, und Sonntagskinder, die ein reines Herz haben, dürfen einen Blick hineinwerfen. Sie hören auch die Engel singen, aber nur ein paar kurze Augenblicke.

0 du mein Gott, du mein Gott,

Singen Engelein so fein,

Singen aufe, singen abe,

Schlagen Trillerlein drein!

Draußen auf der Alm suchen die Engel ein Plätzchen aus, und da beginnt auf einmal mitten in der Nacht die Sonne zu scheinen. Der Schnee schmilzt weg wie Butter, und auf den grünen Fleck legt die Muttergottes das holdselige Christkind nieder. Ein wunderbares Klingen geht durch die Lüfte.

Kling, kling, Glöcklein!

Drei Englein in goldenen Röcklein:

Eins spinnt Seiden,

Eins flicht Weiden,

Eins schließt den Himmel auf,

Läßt ein bißchen Sonn’ heraus

Läßt ein bißchen drinn’,

Daraus die Liebfrau Maria spinn’

Ein Röcklein für ihr Kindelein.

Da rücken die hohen Berge alle näher heran und neigen ihr Haupt. Die Vögel werden munter; aber auch die Blümlein alle, die im Sommer da oben geblüht haben, dann gestorben und unter die Erde gesunken sind, die wachen plötzlich auf: Edelweiß und Almrösl, Brunellen und Speik, Engelshut, Liebfrauenglöcklein und Schneeäugl; dann kommen Blumen und Vöglein in langer Prozession her zum Christkind und singen miteinander ein Lied, das so schön und rein ist wie die Musik im Himmel. Nur ganz unschuldige Seelen können das Lied hören, weil dieses Stück noch aus dem Paradiese herstammt, wo auch die Blumen reden konnten. — Das dauert aber nur so lange, als die Glocken drunten in der Kirche zum Gloria läuten. Sind die Glocken verstummt, sinkt alles wieder in Nacht und Schlaf. — Selbst reden hört man die Tiere in der Heiligen Nacht. Der Hahn ruft: ,Christ ist geboren!’ Der Hund fragt: ,Wo? Wo? Wo?’ Die Schafe sagen: ,Z’ Bethlehem! Z’ Bethlehem!’ Der Geißbock: ,Mecht hingehnl Mecht hingehn!’ Der Esel: ,Ja, ja!’ — Im Stall tut das Vieh sogar eine Stunde lang mitsammen reden.

Bevor die Hausleute zur Mitternachtsmesse in das Dorf hinuntersteigen, wird noch der ,Wolfssegen’ gesprochen. Dieser Brauch stammt aus der alten Zeit, da der nächtliche Gang zur Christmette durch die wilden Tiere gefährdet war, und man hat den Segen als Erbstück der heiligen Feier beibehalten. Wunderbar ist der Kirchgang in heller Nacht. Mondschein liegt auf den Bergen, flimmert um die Hochkuppen und Spitzen, die wie ungeheure weiße Tempel dastehen, huscht durch den Wald, blitzende Lichter springen von Ast zu Ast, Eiszäpfchen klingen und knallen. Wenn man stille steht und horcht, vernimmt man die traurigen Stimmen der Berggeister, der ,Saligen Fräulein’ auf der Alm, der Zwerge in den Eishöhlen, der ,Norken’ am Stein, die ausgeschlossen sind von der Seligkeit und dem Heile der gnadenvollen Nacht — man hört ihr jammervolles Schluchzen, ihr sehnsüchtig Klagen und Wimmern. Von der Kirche herauf aber singen die Glocken den lauten Weihnachtsjubel in die Berge.“ So erzählte der Jörg, nicht gerade in diesem Wortlaut, aber genau dem Sinne nach.

———–

Diese Reimmichl-Geschichte ist dem Buch „Weihnacht in Tirol“ entnommen. Es ist 2007 im Tyrolia Verlag erschienen und kostet 14,95 Euro.