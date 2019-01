100 Jahre voller Leidenschaft

„Oberösterreich ist eine starke Säule und Basis für Österreich“, würdigte ÖFB-Präsident Leo Windtner die Leistungen des OÖ. Fußballverbands (OÖFV), der heuer seinen 100. Geburtstag feiert. Ins Jubiläumsjahr startete dieser mit einem hochkarätig besetzten Neujahrsempfang in Linz. Stellvertretend für die gesamte Arbeit im Land erwähnte Windtner das Vereinscoaching: „Das ist ein Leuchtturmprojekt und hat Vorbildcharakter für ganz Österreich.“

Stark limitiertes Buch: „100 Jahre Leidenschaft“

Auch Gerhard Götschhofer strich in seiner Rede die Weiterentwicklung des Verbands zu einem „multifunktionalen Dienstleister“ hervor und betonte ferner die Bereicherung der Gesellschaft durch den Fußball — Stichwort Integration. Der oberösterreichische Präsident will den Verband aber nicht in den Mittelpunkt rücken: „Wir stellen nur die Weichen, für die Emotionen sorgen die Vereine, Stars und Fans“, so Götschhofer. Genau diese Emotionen transportiert der OÖFV in seinem Buch „100 Jahre Leidenschaft“, das am Dienstag präsentiert wurde. „Die Momente und Menschen mit Strahlkraft, die Legenden und Sternstunden stehen im Mittelpunkt“, erläuterte OÖFV-Direktor Raphael Oberndorfinger.

Prominente Gastautoren auf Spurensuche

Gemeinsam mit Volksblatt-Sportchef Roland Korntner und Markus Pfaffenwimmer (Agentur MMS) hat er das Buchprojekt umgesetzt. „Zudem wollen wir zeigen, welche Spuren der Fußball in den letzten 100 Jahren in Oberösterreich in verschiedensten Bereichen hinterlassen hat“, so Korntner. Prominente Gastautoren widmen sich deshalb Themen wie der Soziologie (Roland Girtler), Religion (Abt Martin Felhofer) oder Literatur (Rudolf Habringer). Zudem wird das Buch von einer Collage vieler berühmter Persönlichkeiten (als Poster zum Herausnehmen) von Karikaturist Gerhard Haderer aufgewertet.

Das Buch erscheint in einer limitierten Auflage von 1000 Stück und ist ein exklusives Geschenk für Partner, Funktionäre, Wegbegleiter und alle Mitgliedsvereine des OÖFV. Nur 100 Stück werden ab Februar über die Homepage (www.ofv.at) käuflich erwerbbar sein.