100 Mio. Euro: Eggelsberg wird Global Player

1000 neue Jobs: Schweizer Industrie-Riese ABB errichtet am Standort von B&R Forschungszentrum – In einer Liga mit Shanghai oder Bangalore

Von Christoph Steiner

Eine Investitionssumme von 100 Mio. Euro, 1000 neue Arbeitsplätze und der Aufstieg des Dorfes Eggelsberg in die globale Elite der Automatisierungsforschung: Die am Freitag präsentierten Pläne des Industrieriesen ABB im beschaulichen Innviertel sind hochtrabend. Nachdem die Schweizer vor einem Jahr das heimische Unternehmen B&R um kolportierte 2 Mrd. Dollar übernommen haben, folgt nun –früher als geplant – der nächste Meilenstein. ABB errichtet am Heimatstandort des Spezialisten für Maschinen- und Fabrikautomation in Eggelsberg einen Bildungs- & Innovationscampus. Noch heuer soll der Spatenstich erfolgen, im Jahr 2020 soll der Betrieb starten. Bis 2022 soll der Mitarbeiterstand von derzeit 3000 um 1000 Personen steigen.

Einmalige Investition

Die Investition gereicht der Innviertler Gemeinde zur Ehre: In der 130-jährigen Konzerngeschichte haben die Schweizer noch keine derartig kostenintensive Investition in organisches Wachstum vorgenommen. Damit steigt Eggelsberg im Konzern zu den Top5 der Forschungszentren – neben Einrichtungen in Shanghai, Bangalore oder in den USA – auf. Der neue Innovations-Standort wird sich über 35.000 Quadratkilometer erstrecken. Er soll unter anderem Platz für hochmoderne Labore zur Entwicklung und Erprobung neuester Automationstechnologien bieten und zudem zur Entwicklung industrieller Steuerungssysteme sowie zur Forschung in Sachen Künstlicher Intelligenz maßgeblich beitragen. Dazu soll eine „Automation Academy“ zur Schulung in diesen Fachgebieten dienen.

Entwicklung als Antrieb

Für den Weltkonzern ABB, der in mehr als 100 Ländern aktiv ist und rund 135.000 Mitarbeiter beschäftigt, sind Innovationen die Triebfeder. Das Unternehmen investiert jährlich rund 1,4 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung, rund 30.000 Mitarbeiter kümmern sich nur um diesen Bereich sowie um die Anwendungstechnik. Allein bei B&R sind jetzt schon rund 1000 Personen in diesen Tätigkeitsfeldern aktiv. Für ABB stellte sich der Zukauf von Bernecker & Rainer in diesem Sinne als Glücksgriff heraus. Das Unternehmen sei im F&E-Bereich sehr stark und fungiere als Sprungbrett für weitere Entwicklungen, betonte ABB-Chef Ulrich Spiesshofer gestern in Linz.

Erfolgsgeschichte fortführen

Schon jetzt gilt der Standort Eggelsberg als globales Zentrum für Maschinen- und Fabrikautomation im ABB-Konzern, diese Stellung soll nun noch weiter ausgebaut werden. „Mit unserer 100-Millionen-Euro-Investition stärken wir die Eckpfeiler der B&R Erfolgsgeschichte: Innovationen und Mitarbeiter. Neben den neuen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten erweitern wir die B&R-Automation Academy, die Kunden, Partnern und Mitarbeitern aus der ganzen Welt ein einzigartiges Bildungs- und Trainingsprogramm anbietet“, gab er einen Einblick in die Beweggründe für das Mega-Investment. Es sei eine Investition in Innovationen und Menschen, betonte Spiesshofer. Sie soll dazu führen, dass B&R bald die Umsatzmarke von einer Milliarde Dollar (aktuell 600 Mio.) erreicht.

ABB-Chef lobt die Rahmenbedingungen in Österreich

Das Echo auf die 100-Millionen-Euro-Investition des Schweizer Industrie-Riesen ABB im Innviertel war enorm. Extra zur Präsentation des Projekts war Bundeskanzler Sebastian Kurz vor seiner Abreise nach China noch nach Linz gekommen. Gemeinsam mit LH Thomas Stelzer und Wirtschaftsreferent LH-Stv. Michael Strugl begleitete er die Vorstellung des Megaprojekts – ein Gradmesser mehr für die Bedeutung des Investments für Oberösterreich. Das unterstrich auch der Bundeskanzler: „Nicht die Politik schafft die Arbeitsplätze, sondern die Wirtschaft, die Unternehmen. Wir können nur die Rahmenbedingungen schaffen“, betonte Kurz. Auch LH Stelzer schlug in die gleiche Kerbe: „Wir sehen die Investition nicht nur als Kompliment für Oberösterreich, sondern auch als Auftrag, die benötigten Rahmenbedingungen zu schaffen“, fügte der Landeshauptmann hinzu.

Der entschlossene Weg der heimischen Politik überzeugte auch den ABB-Chef: „Nicht zuletzt ist unsere Investition auch ein Beleg für die hervorragende Arbeit der Bundes- und der Oberösterreichischen Landesregierung, die es verstanden haben, ein unternehmensfreundliches Umfeld und günstige Bedingungen zu schaffen“, so Spießhofer.

Ganze Welt im Fokus

Einen Perspektivenwechsel seit der Übernahme durch ABB beschrieb gestern auch B&R-Geschäftsführer Hans Wimmer: „Als oberösterreischische B&R waren wir vor allem auf Europa fokussiert, durch die Kooperation mit ABB haben sich neue Märkte eröffnet, wir sind nun weltweit aktiv“, erklärte Wimmer.

Neben den wichtigen Rahmenbedingungen wie der Infrastruktur wurde gestern auch immer wieder der Fachkräftemangel angesprochen – eine Sorge, die LH-Stv. Strugl zu zerstreuen versuchte. Im Innviertel sei ein Fachkräfte-Angebot von knapp über 100.000 vorhanden, die 1000 werden wir schaffen, ist er überzeugt.