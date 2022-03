1000 Plätze bei Privaten bezogen

Nachdem am Samstag weitere 104 Ukraine-Flüchtlinge in feste, private Unterkünfte vermittelt werden konnten, wurde nach einer Woche die Tausender-Marke bei den Privatvermittlungen erreicht.

1097 Personen wurden seit dem letzten Wochenende von den Notschlafstellen in private Wohnmöglichkeiten vermittelt. Darüber hinaus sind viele Geflohene auf direktem Weg bei Freunden oder Bekannten untergekommen.

Um den Wohnbedarf in den nächsten Wochen weiterhin abdecken zu können, ruft das Land OÖ aber weiter auf, im eigens eingerichteten Online-Portal unter www.ooe.gv.at/ukraine Privatquartiere zu melden.

Gesucht werden primär sofort beziehbare Wohnmöglichkeiten mit entsprechender Infrastruktur wie Sanitäreinrichtungen und Küche, die für einige Monate zur Verfügung stehen.

Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer freut sich über die überwältigende Solidarität: „Ein großer Dank gilt unseren Landsleuten, die diese Wohnmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Für die geflüchteten Menschen ist es nicht nur eine Unterbringung, sondern es gibt ihnen auch Halt in dieser schwierigen Zeit. Von persönlichen Gesprächen mit geflüchteten Frauen weiß ich, sie sehnen sich nach einer Rückkehr in ihre Heimat, sie wollen zurück zu ihren Männern. Solange diese Rückkehr nicht möglich ist, geben wir ihnen in Oberösterreich bestmöglichen Schutz“, so Hattmannsdorfer.

5000 Flüchtlinge in OÖ

Laut Innenministerium sind bisher 174.000 Kriegsflüchtlinge nach Österreich eingereist, etwa 82 Prozent reisen weiter in andere Länder. Das Sozialressort des Landes geht davon aus, dass sich rund 5000 Personen aus der Ukraine in Oberösterreich aufhalten.