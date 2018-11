105 Mio. Euro mehr für Linzer JKU

LH Stelzer und Rektor Lukas verhandelten in Wien parallel bis in die Nacht

Von Harald Engelsberger

Nach zähen und schwierigen Verhandlungen — die am Dienstag bis Mitternacht dauerten — konnten am Mittwoch Landeshauptmann Thomas Stelzer und JKU-Rektor Meinhard Lukas das erfreuliche Ergebnis verkünden: Die Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) bekommt vom Bildungsministerium für die Periode 2019 bis 2021 um gesamt 105 Millionen Euro mehr Budget. Das sind zusätzlich 55 Millionen (angestrebt waren 60 Mio. Euro) für den nichtmedizinischen Bereich und 50 Mio. für den Aufbau der Medizinfakultät.

Ein guter Tag für OÖ

„Das ist ein guter Tag für das Bundesland Oberösterreich. Die Verhandlungen waren nicht einfach, es stand Spitz auf Knopf, aber schlussendlich konnten wir dank penibler Vorbereitung und mit Geschlossenheit in Parallelverhandlungen den zuständigen Minister Heinz Faßmann und Bundeskanzler Sebastian Kurz vom strategischen Entwicklungsplan überzeugen“, erklärte Stelzer. „Die JKU Linz ist damit auch budgetär dort angekommen, wo sie eigentlich hingehört.“

30 neue Professuren

Rektor Lukas bedankte sich vor allem für den breiten Rückhalt und die Unterstützung durch Politik, Industrie und Wirtschaft: „Dieses Ergebnis ist die bisher wichtigste budgetäre und strategische Weichenstellung für die Linzer Universität — die JKU wächst damit überproportional zu früher.“ Mit dem zusätzlichen Geld will Lukas insgesamt mehr als 30 neue Lehrstühle in Linz schaffen. Die JKU werde zudem ihr technologisches Profil mit dem Linz Institute of Technology (LIT) als Speerspitze weiter schärfen.

„Die zusätzlichen Bundesmittel sind nicht nur ein wichtiger Impuls für die JKU, sondern auch für den Standort OÖ: Denn die JKU ist durch ihre Forschungsaktivitäten und im Hinblick auf die Ausbildung von Fachkräften ein wesentlicher Faktor für die Weiterentwicklung und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Bundeslandes“, zeigte sich auch LH-Stv. Michael Strugl erfreut.

Die zusätzlichen Mittel seien wichtig, um der hohen Nachfrage nach MINT-Absolventen nachkommen zu können, so IV-OÖ-GF Joachim Haindl-Grutsch. „Jetzt müssen die Studienbedingungen an der Uni verbessert werden“, fordert ÖH-Vorsitzender Edin Kustura (AG). Für den Grünen Klubobmann LAbg. Gottfried Hirz ist der erfolgreiche Abschluss „ein elementarer Schritt für den weiteren Ausbau der Linzer Johannes Kepler Universität“.

Stich.wort

Das Budget 2019 bis 2021 für die JKU Linz

Insgesamt erhält die Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) in der Periode 2019 bis 2021 rund eine halbe Milliarde Euro — laut Verhandlungsergebnis exakt 497 Mio., inklusive Inflationsanpassungen ergibt das etwas mehr als eine halbe Milliarde. Die Steigerung ohne Medizinischer Fakultät beläuft sich demnach auf 15,6 Prozent, mit Medizin auf 26,9 Prozent. Der Anteil der JKU am zu vergebenden Kuchen der Bundesmittel ist größenordnungsmäßig von 4,5 auf 5,5 Prozent gewachsen. Das Bildungsministerium hat für die kommende Periode insgesamt rund eine Milliarde Euro mehr zur Verfügung, die unter den 21 Universitäten in Österreich aufgeteilt werden.