11.552 Corona-Neuinfektionen und 17 Tote in Österreich – 3.124 in OÖ

Das Gesundheitsministerium vermeldete am Sonntagvormittag 11.552 Neuinfektionen mit Covid-19. In den letzten 24 Stunden starben in Österreich 17 Menschen.

Erneut ist Oberösterreich mit 3.124 Neuinfektionen Spitzenreiter, gefolgt von Niederösterreich (2.365) und Wien (1.383).

Die 11.552 Neuinfektionen (Stand 14. November, 9:30 Uhr) teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: Burgenland: 281, Kärnten: 993, Niederösterreich: 2.365, Oberösterreich: 3.124, Salzburg: 721, Steiermark: 1.208, Tirol: 895, Vorarlberg: 582 und Wien: 1.383.

