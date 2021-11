11.889 Corona-Neuinfektionen am Montag gemeldet

Exakt 11.889 Corona-Neuinfektionen sind am Montag in Österreich gemeldet worden – so viele wie noch nie am Wochenanfang. Seit Sonntag kamen 40 Todesopfer hinzu. In den Spitälern mussten 128 weitere Covid-19-Infizierte aufgenommen werden. Somit liegen österreichweit bereits 2.455 Menschen im Krankenhaus, 441 davon auf Intensivstationen, so die Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium.

Allein in der vergangenen Woche kamen 64 Intensivpatienten hinzu. Die meisten mussten am Montag mit 97 in Wien versorgt waren, in Oberösterreich waren es bereits 83.

Innerhalb von zwei Wochen hat sich die Zahl der Neuinfektionen mehr als verdoppelt – am 1. November waren es noch 4.523 neue Fälle gewesen. Vorigen Montag meldeten die Behörden 8.178 Neuinfektionen. Im Schnitt kamen in den vergangenen sieben Tagen täglich 11.354 neue Fälle hinzu. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 889,7 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am Montag gab es in Österreich 116.861 aktive Fälle – so viele, wie der gesamte Bezirk Amstetten Einwohner hat.

Die meisten Neuinfektionen wurden wieder in Oberösterreich gemeldet, 3.829 neue Fälle kamen da binnen 24 Stunden hinzu. Das entsprach fast einem Drittel aller Infektionen der vergangenen 24 Stunden. Salzburg – das zweite Hochrisiko-Bundesland – meldete 1.870 neue Fälle, Niederösterreich 1.865. In Wien kamen seit Sonntag 1.187 Neuinfektionen dazu, die Steiermark meldete 1.038. In Tirol waren es 861 Neuinfektionen, in Kärnten 542, in Vorarlberg 505 und im Burgenland 192.

Seit Pandemiebeginn sind in Österreich bereits 11.746 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Allein in der vergangenen Woche waren es 231 Tote. Pro 100.000 Einwohner sind somit bereits 131,5 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.

Auf den Tag genau vor einem Jahr, als es noch keine Impfung gab, wurden am 15. November 5.665 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet, außerdem 83 Tote. 4.178 Covid-19-Infizierte lagen damals im Krankenhaus, 599 davon mussten intensivmedizinisch versorgt werden.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 971.541 bestätigte Fälle gegeben. Als genesen gelten 842.934 Personen. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 473.392 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet. Davon waren 351.815 aussagekräftige PCR-Tests, von denen 3,5 Prozent positiv ausfielen.