1:1! Altach bestrafte fahrlässigen LASK

Von Christoph Gaigg

Mit dem erlösenden 1:0 durch Joao Victor kurz nach der Pause schien eigentlich alles geklärt. Denn der SCR Altach machte beim 1:1 vor 5089 Fans in der Paschinger TGW-Arena fast nie den Eindruck, an jenem Nachmittag ein Tor erzielen zu können. Doch der Schock sieben Minuten vor Schluss und zahlreiche vergebene Chancen davor kosteten den LASK zwei wertvolle Punkte.

Es war fußballerische Schonkost, die den Zuschauern in Hälfte eins geboten wurde. Die Linzer taten sich gegen einen kompakt stehenden Gegner äußerst schwer und fanden kaum Lösungen, während die Vorarlberger mit einer Fünferkette und nur einem auf Konter lauernden Stürmer lediglich darauf bedacht waren, den Ball vom eigenen Sechzehner fernzuhalten und die Räume zu schließen. So waren ein Wiesinger-Freistoß neben das Tor (21.), ein Otubanjo-Abseitstor (38.) und ein Altach-Konter durch Mwila, der an Schlager scheiterte (43.), die einzigen nennenswerten Szenen im ersten Abschnitt.

Offensiv-Feuerwerk nach der Pause

In der Pause dürften Trainer Oliver Glasners Worte dann wahre Wunder gewirkt haben, kamen die Athletiker wie aus der Pistole geschossen aus der Kabine. Dank deutlich präziserem und entschlossenerem Spiel in der Angriffszone kreierten die Linzer endlich zwingende Chancen, Altach-Keeper Kobras sah sich plötzlich regelrecht bombardiert mit Abschlüssen der Schwarz-Weißen: Erst knallte Ullmann den Ball an die Latte, dann verfehlte der aufgerückte Ranftl nach guter Hereingabe von links das Gehäuse. Ehe ein einfacher Kopfball über die Abwehr der Altacher nach schwachem Knett-Abschlag genügte, um Otubanjo in Position zu bringen. Der bediente mustergültig Joao Victor, der zum erlösenden 1:0 einschob (48.).

Danach gings in ähnlicher Tonart weiter: Ullmanns Schuss streifte am Tor vorbei (51.), Goiginger setzte den Ball knapp übers Tor (52.) und Otubanjo fand gegen seinen Ex-Klub seinen Meister in Goalie Knett (56.). Weil die vorzeitige Entscheidung nicht gelang und die extreme Drangperiode dann etwas abflaute, blieb das Match spannend, obwohl die Gäste nur selten den Anschein machten, hier ein Tor erzielen zu können. Abgesehen von einem Dobras-Schuss ins Außennetz (67.) nach einem Corner kam selbst nach der Linzer Führung wenig bis gar nichts.

Dobras schockte den LASK

Tja, denkste! In Minute 83 nämlich bestraften die Gäste den LASK, der mit seinen Torchancen viel zu fahrlässig umging. Eine weitere Standardsituation landete abermals vor den Füßen von Kristijan Dobras. Der pfiff sich nix, zog ab und profitierte davon, dass Ullmann das Leder unglücklich und unhaltbar für Alexander Schlager ins Netz ablenkte. Extrem bitter! Weil die Schlussoffensive nichts mehr einbrachte, standen die Linzer am Ende mit nur einem Punkt da. Definitiv zwei verlorene Zähler, die man sich aber selbst zuzuschreiben hatte!

LASK – SCR Altach 1:1 (0:0).

TGW-Arena, 5089, SR Rene Eisner.

Torfolge: 1:0 Joao Victor (49.), 1:1 Dobras (83.).

LASK: Schlager – Ramsebner (Pogatetz 46.), Trauner, Wiesinger – Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann – Goiginger, Otubanjo (Frieser 78.), Joao Victor.

Altach: Kobras – Piesinger, Zech, Luckeneder – Gebauer, Müller, Schreiner – Nutz, Fischer (Gatt 60.), Dobras (Oum Gouet 86.) – Mwila (Meilinger 83.).

Gelb: Holland; Schreiner, Mwila.