1:1! Salzburg schrammte gegen Bayern hauchdünn an ganz großer Sensation vorbei

Von dieser Europacup-Nacht wird Fußball-Österreich noch lange sprechen. Mit einer beeindruckenden Energieleistung brachte RB Salzburg den großen Favoriten FC Bayern im Achtelfinale der Fußball-Champions-League an den Rande einer Niederlage. Nach dem viel umjubelten Führungstreffer von Junior Adamu (21.) vor 29.520 in der ausverkauften RB-Arena retteten die Münchner in der 90. Minute durch Kingsley Coman noch ein 1:1-Unentschieden.

Von Christoph Gaigg aus Salzburg

Regelrecht aufgezuckert starteten die Salzburger in die Partie, erwiesen sich von der ersten Minute an als unheimlich giftiger, unangenehmer Gegner, der den Bayern keine Sekunde zum Atmen ließ. Mit enormer Laufbereitschaft und Intensität im Spiel gegen den Ball machte man dem sechsfachen Champions-League-Sieger das Leben schwer, wodurch sich eher ein offener Schlagabtausch als der von manchen befürchtete Klassenunterschied entwickelte.

Obwohl die Münchner nach dem 2:4 in der Liga gegen Bochum Match und Gegner ernst nahmen, konnten sie in Hälfte eins ihre Offensivwaffen um Robert Lewandowski, Thomas Müller, Leroy Sane, Serge Gnabry oder Kingsley Coman kaum richtig in Szene setzen. Wenn etwas ging, dann über die linke Abwehrseite der Salzburger, meist mit Diagonalbällen in Richtung Gnabry. Der scheiterte nach zehn Minuten am starken Keeper Philipp Köhn, auch bei einer Hereingabe von Coman war der Salzburg-Goalie zur Stelle (18.).

Joker stach – RB-Arena explodierte

Drei Minuten später kam erstmals das so gefürchtete Salzburger Umschaltspiel zum Tragen. Ballgewinn am eigenen Sechzehner, Mohamed Camara schickte Karim Adeyemi auf die Reise, der ein Tänzchen mit Lucas Hernandez wagte. Brenden Aaronson spitzelte sein Zuspiel Richtung Junior Adamu weiter, der den Ball gekonnt ins lange Eck schlenzte – 1:0! Ein sensationelles Tor, die Bullen-Arena explodierte förmlich. Dabei war der 20-Jährige erst kurz zuvor für den am Oberschenkel verletzten Noah Okafor ins Spiel gekommen.

Auch in der Folge konnten die weiter unheimlich zweikampfstarken Bullen das Match gegen den deutschen Serienchampion offen gestalten. Einziges Manko: Die nach wie vor vorhandenen Umschaltmöglichkeiten gegen eine bei weitem nicht sattelfeste Bayern-Dreierkette wurden zu leichtfertig vergeben. Doch die Münchner bestraften das nicht, weil Sane nach Gnabry-Vorarbeit das lange Eck verfehlte (30.).

Köhn verhinderte Ausgleich, RB verpasste zweites Tor

Bis zur Pause und in den Minuten danach blieben die zwingenden Gelegenheiten weitgehend aus, ehe die Gäste nach und nach etwas mehr Dominanz in ihrem Spiel entwickelten. Die Ballbesitzphasen wurden länger, Salzburg musste mehr hinterherlaufen und schien dem Höllentempo der ersten Halbzeit langsam Tribut zu zollen. Zudem schenkte RB die Bälle etwas zu leichtfertig her. In diese Phase fielen auch die beiden besten Ausgleichschancen der Elf von Trainer Julian Nagelsmann: Coman prüfte Köhn, der aber im kurzen Eck zur stelle war (73.), drei Minuten später zeichnete sich der Schlussmann abermals gegen Sane aus.

Doch anstatt sich von mehr und mehr verzweifelnden Bayern einschnüren zu lassen, entwickelten die Bullen im Finish, nach vorne gepeitscht von völlig enthusiasmierten Anhängern in der rappelvollen Bullen-Arena, so etwas wie die zweite Luft. Und kamen beinahe zum zweiten Treffer: Nach einem diesmal gut ausgespielten Gegenstoß scheiterte Adeyemi noch an Ulreich, den Nachschuss von Adamu kratzte ein Münchner von der Linie – der Torschrei erstarb auf den Lippen der unermüdlichen Heimanhänger.

Bitteres Ende

Doch ausgerechnet als die ganz große Sensation immer mehr in der Luft lag, schlugen die Bayern wieder einmal eiskalt zu. Coman war nach einem langen Ball in den Sechzehner diesmal den einen entscheidenden Schritt schneller und drückte den Ball über die Linie – 1:1, zum ersten und einzigen Mal brandete im Gästesektor Jubel auf (90.).

Danach war Schluss und auch wenn sich ein Hauch von Bitternis ob des späten Gegentreffers breit machte, konnten die Salzburger voller Stolz die anschließende Ehrenrunde begehen, um sich von den noch immer begeisterten Fans zu verabschieden. Alle auf den Rängen wussten: Diese Performance im ersten K.o.-Spiel in der Königsklasse gegen die vielleicht beste Mannschaft der Welt verdient höchste Anerkennung.