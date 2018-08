1:100 aus Brot gebaut

Hinterbergers Ausstellung „Zu anderen Ufern!“ bis 15. September in der Kunstsammlung in Linz – Historische und gegenwärtige Bezüge

Von Katharina Wurzer

Seereisen, Folgen der Kolonisation und das Element Wasser werden in Norbert Hinterbergers Exposition „Zu anderen Ufern!“ mit verschiedenen Materialien dargestellt. Bis 15. September präsentiert die Kunstsammlung des Landes Oberösterreich im Ursulinenhof (OÖ. Kulturquartier) Aquarelle, Zeichnungen und selbstgebaute Modelle.

Grundnahrungsmittel und knappe Ressourcen

Das Schiff „Aurora“, das der Künstler aus altem Brot kreiert hat, sticht hervor. Anneliese Geyer, Leiterin der Kunstsammlung, bezeichnet die Wahl des Brotes als „verblüffend“. Hinterbergers Darstellung der Ikone der Russischen Revolution nach einem Kanonenschuss 1917 bietet sowohl historische als auch gegenwärtige Aufladungen. Brot hat einerseits die Bedeutung von Grundnahrungsmittel und Lebensunterhalt, kann aber andererseits genauso Handel und Flucht aufgrund knapper Ressourcen verkörpern. Ergänzt werden die Objekte um Texte wie etwa ein Zitat von Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry und Weltkarten. Aus letzteren und Zeitungspapier sind wiederum Schiffe und ein Schlauchboot als Anspielung auf Flüchtlingsbewegungen im 21. Jahrhundert gestaltet.

Hinterberger bediene sich laut Geyer verschiedener Kunstgriffe, seine Werke seien Streifzüge durch die Geschichte, Geografie und Philosophie. Sogar Tagebucheinträge seien Grundlage. Der 1949 in OÖ geborene und in Berlin lebende Hinterberger ergriff nach Geyer und Genoveva Rückert, der Kuratorin des Höhenrausches, bei der Vernissage auch selbst das Wort: „Ich möchte mich bei den Rednerinnen bedanken, die mich sehr gut abgebildet haben, was nicht immer selbstverständlich ist“.

„Zu anderen Ufern!“ ist eine Kooperation mit dem Höhenrausch (bis 14. Oktober), bei dem in diesem Jahr Wasser zentral ist.