1,14 Mio. Euro mehr für Schärding

Seit Jahren kocht das Thema eines Zusammenschlusses von Schärding, St. Florian am Inn und Brunnenthal immer wieder hoch. Dabei haben alle drei betroffenen ÖVP-Bürgermeister längst Stellung bezogen. Als uneingeschränkter Befürworter gilt Schärdings Bgm. Franz Angerer, der sich im VOLKSBLATT-Gespräch eine Bürgerbefragung dazu wünscht, weil „die politischen Ängste vor Veränderung die Sicht der Dinge trüben“, sagt Angerer und nennt das Projekt „Stadtregion Schärding“, in dessen Rahmen die drei Gemeinden und Suben bereits intensiv an einer zukunftsfähigen Region für die rund 12.000 Bewohner arbeiten würden. „Ein Zusammenschluss würde uns höhere Bundesertragsteile bringen, wodurch zusätzlich rund 1,14 Mio. Euro in unsere Region fließen würden“, rechnet Angerer vor.

„Ich bin offen für alles“, erklärt Bernhard Brait, Bürgermeister von St. Florian. „Allerdings haben wir Ende 2017 die ,Stadtregion Schärding‘ gegründet, mit dem Ziel einer verstärkten Kooperation aller Gemeinden. Da liegt unser Hauptaugenmerk, wobei unter Federführung der RMOÖ bereits 34 Themenfelder in Bearbeitung sind. Ich sehe es als Anfang — mit offenem Ende.“ Brunnenthals Bgm. Roland Wohlmut dazu: „2016 gab’s einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss in Brunnenthal gegen eine Fusion — an diesem Beschluss hat sich aktuell nichts geändert, wir wollen aber die Zusammenarbeit intensivieren.“