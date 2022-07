12.512 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind seit Mittwoch in Österreich gemeldet worden. Am Vortag waren es 15.149 gewesen. Mit Stand Donnerstag, 9.00 Uhr, befanden sich weiters 1.166 infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung (Mittwoch: 1.151), davon 71 (66) auf Intensivstationen.

Bisher gab es in Österreich 4.574.722 positive Testergebnisse. Österreichweit sind 18.916 Personen mit oder an dem Virus verstorben und 4.436.588 wieder genesen.