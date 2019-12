120.000 Syrer fliehen vor Bomben

Die Bombardements auf die syrische Region Idlib haben zu einer erneuten großen Fluchtbewegung geführt. Die Zahl der Flüchtlinge auf dem Weg in die Türkei sei auf 120.000 angewachsen, teilte die türkische Hilfsorganisation IHH gestern mit. Derzeit liefen die Vorbereitungen für ein Zeltlager in der Nähe der Ortschaft Killi, die 13 Kilometer vor der türkischen Grenze liegt. Laut dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR befanden sich Ende des Vorjahres bereits rund vier Millionen Flüchtlinge in der Türkei.

Unterdessen verlautete aus griechischen Regierungskreisen, die Türkei solle den Flüchtlingspakt mit der EU einhalten, statt die Migration zu instrumentalisieren, um Druck auszuüben und Flüchtlinge nach Hellas und damit nach Europa zu lassen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erogan hatte wiederholt erklärt, Griechenland und Europa würden die Flüchtlingswelle ebenso zu spüren bekommen. In den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln herrschen bereits katastrophale Zustände. Schon bei Kindern gebe es dort Selbstmordversuche, schilderte Ärzte-ohne-Grenzen-Chef Christos Christou.