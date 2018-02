13 Gesichter von Cate Blanchett

In „Manifesto“ von Konzeptkünstler Julian Rosefeldt wird Kunst zu Kino

Von Renate Wagner

Keine zeitgenössische Ausstellung, die auf sich hält, wird ohne mehrere Video-Beiträge auskommen. Und obwohl die meisten Menschen sich schwer tun werden, den Begriff „Installation“ zu definieren, bestimmt diese Kunstform die heutige Kunst- und Performance- und Theaterwelt mit.

Ein Patchwork aus neuen Kunstbegriffen

Wie nun ein undefinierbares Patchwork aus all den neuen Kunstbegriffen ins Kino kommt und Aufmerksamkeit erreicht, statt irgendwo im Verborgenen zu tümpeln — das zeigt „Manifesto“. Und das Geheimnis des Unternehmens? Cate Blanchett. Ein Star, der das Publikum anzieht — und gleichzeitig eine so große Schauspielerin ist, um all das möglich zu machen.

Der Deutsche Julian Rosefeldt (Jahrgang 1965) ist ein Konzeptkünstler, Wikipedia bietet als Definition „an der Schnittstelle zwischen narrativem Film und komplexer Filminstallation“ an. Was er mit „Manifesto“ wollte? Nun, erst einmal, wie der Titel sagt, Manifeste. Man sollte wissen, dass hier nur zitiert wird, wenngleich wohl ausschließlich die ausgefuchstesten Kenner moderner Kunstströmungen die jeweiligen Texte identifizieren können. Am Ende landet man immer bei „Dada“, weil es hier „Konzept“ ist, dass man nichts verstehen soll. Und warum das? Vielleicht, um unserer Zeit und unserem brüchigen Kunstverständnis einen Spiegel vorzuhalten. Oder soll es Satire sein?

Blanchett ist in allen Rollen überzeugend

Die Texte, die da bunt gemischt aufs Publikum einprasseln, sind jetzt nacheinander gereiht (bei Festival-Vorführungen ließ man die einzelnen Szenen parallel nebeneinander laufen, man soll und muss ja nichts verstehen), wenngleich manche Figuren mehrfach erscheinen. Und dann widmet man sich den 13 Gesichtern von Cate Blanchett. Überzeugend ist sie immer, ihre Verwandlungen sind mehr als nur die Kunststücke von Friseuren und Garderobieren. Sie ist ein anderer Mensch, wobei sie von der Sandlerin bis zur hochnäsigen Künstlerin, von der Arbeiterfrau, die Müll entsorgt, bis zur Wohlstands-Mutter auch alle sozialen Schichten durchschreitet. Logik ist nicht gefragt — wer wird schon bei einer Begräbnisansprache über moderne Kunst fabulieren? Welche Mutter wird der Familie Kunstmanifeste beim Frühstück vorbeten (während die Lieben vor Langeweile fast von den Stühlen fallen)? Man muss sich schon einiges im vollen Wortsinn „mitmachen“ in diesem Film.

„Art beyond understanding“ heißt es einmal und wird zum Motto von allem, was die verschiedenen Figuren verkünden. Aber es geht hier weniger um das Was als um das Wie: Wie die Blanchett das spielt …