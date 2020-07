In Oberösterreich ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall eine 13-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden.

Das Mädchen bog am Nachmittag im Ortsgebiet Taufkirchen an der Pram ohne anzuhalten in die Landesstraße ein und kollidierte dabei mit einem Pkw, wie die Polizei mitteilte.

Die 13-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schärding geflogen.