13. Ritterfest: Zeitreise ins Linzer Mittelalter

Pünktlich zum Ferienstart, am Samstag, dem 7. Juli, lädt der OÖ Familienbund herzlich zum Spektakel in der Linzer Altstadt ein

LINZ — Am Samstag verwandelt sich die Linzer Innenstadt beim 13. Ritterfest des OÖ Familienbundes wieder zur mittelalterlichen Bühne, über 300 Mitwirkende aus dem In- und Ausland warten auf die Besucher. „Mit einem gemeinsamen Festzug über die Landstraße um 10 Uhr läuten wir den Ritterfest-Tag gemeinsam mit den Künstlern ein“, freut sich Obmann Vbgm. Bernhard Baier. Nach dem Auftakt starten die Ritterturniere am Hauptplatz, wo die Mitmachgeschichten auch die Kleinsten begeistern.

Neuheiten und Altbewährtes

In der Altstadt findet man die Drachenfamilie „Jakotopia“, spannende Marionetten- und Puppentheater, sowie das beliebte Bäckerschupfen. Weitere Highlights wie Bogenschießen, Schwertkämpfe und Ponyreiten können rund um das Schloss erlebt werden. Bei der dortigen „Gauklerschule“ besteht die Möglichkeit, die Gesellenprüfung mit Urkunde abzulegen.

Für Museumsbegeisterte finden kostenlose Führungen durch die Waffensammlung des Schlossmuseums statt, allgemein ist an diesem Tag freier Eintritt. In die luftigen Höhen des Landhausturms locken tagsüber mehrere Führungen. Die Erinnerungen an dieses Fest lassen sich in passenden Kostümen am Alten Markt in der Fotobox festhalten. Von dort weg führt der Rattenfänger auf den Hauptplatz, wo das spektakuläre Abschlussfeuerwerk um 21 Uhr den Tag vollendet.