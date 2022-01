13 Tote bei schwerem Wohnhausbrand in Philadelphia

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Philadelphia im US-Staat Pennsylvania sind laut Angaben der Feuerwehr mindestens 13 Menschen gestorben, darunter sieben Kinder. Die Opferzahl könne weiter steigen, weil die Bergungsarbeiten immer noch anhielten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch. Zwei weitere Opfer seien mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus, acht Menschen retteten sich aus dem dreistöckigen Wohnhaus.

Das Gebäude wird laut Feuerwehr von der Wohnbehörde der Stadt Philadelphia verwaltet. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten in einer Wohnung im Erdgeschoß acht Menschen gewohnt. In einer zweiten Wohneinheit in den oberen beiden Stockwerken hätten 18 Menschen gelebt – beide Zahlen seien vorläufig, betonte der Sprecher. In dem Haus habe es vier Rauchmelder gegeben, von denen jedoch keiner funktionierte, hieß es weiter.

Das Feuer sei vermutlich in der offenen Küche im mittleren Stockwerk ausgebrochen und schnell die Stiegen hinaufgewandert. „Nichts hat diesen Brand aufgehalten“, sagte der Sprecher. „Ich habe keine Worte dafür, was wir gerade fühlen. Ich bin seit 35 Jahren im Dienst und dies ist einer der schlimmsten Brände, den ich je erlebt habe.“

Das Feuer sei in der Früh aus noch ungeklärter Ursache im mittleren Geschoß des dreistöckigen Reihenhauses im Stadtteil Fairmount ausgebrochen, hatte die Feuerwehr zuvor bei Twitter erklärt. Demnach sei der Brand nach rund 50 Minuten weitgehend unter Kontrolle gewesen.