137 Polizisten mehr auf oö. Straßen

Stelzer, Haimbuchner: Sicherheit ist in Oberösterreich ein Dauerthema

LINZ — Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und LH-Stv. Manfred Haimbuchner zeigten sich anlässlich eines Arbeitsgespräches mit Innenminister Wolfgang Peschorn erfreut über die Neuaufnahme von 137 zusätzlichen Polizisten für Oberösterreich. „Unsere Polizisten tun was sie können und gehen an ihre Grenzen.

Nicht umsonst haben wir in Oberösterreich bundesweit eine der höchsten Aufklärungsquoten. Damit das weiterhin so bleibt, brauchen wir eine gut ausgerüstete und vor allem personell gut aufgestellte Polizei“, so Stelzer und Haimbuchner, die seit Jahren neue Planstellen für Oberösterreichs Polizei fordern.

Land OÖ unterstützt Trainingszentrum

Um die Herausforderung hinsichtlich der Ausbildung auch logistisch bewältigen zu können, unterstützt das Land OÖ die Errichtung weiterer Ausbildungs- sowie Trainingszentren. So ist der Spatenstich für das Einsatztrainingszentrum am Standort Sattledt bereits erfolgt.

Es gilt als Vorzeigemodell für weitere derartige Anlagen in Österreich. „Die Sicherheit in unserem Bundesland ist selbstverständlich ein Dauerthema in Oberösterreich, hier darf es zu keinem Stillstand kommen“, betonten Stelzer und Haimbuchner.