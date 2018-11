14. Bankomat-Coup: Täter nur knapp entkommen

Von Renate Enöckl

LENZING — Es war der 14. Coup in diesem Jahr und nach einer „Durststrecke“ von mehreren Wochen kamen die Täter wieder einmal an ihr Ziel: In Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) haben Bankomatdiebe in der Nacht zum Freitag den Automaten aus dem Foyer der örtlichen Sparkasse gerissen und sind damit entkommen — einer von ihnen allerdings nur knapp.

Der Alarm war gegen 2.15 Uhr ausgelöst worden. „Die Täter waren im selben Modus Operandi vorgegangen wie schon einige Male zuvor“, sagt Christian Schmidseder, der stv. Leiter der Einbruchs-Gruppe beim Landeskriminalamt, zum VOLKSBLATT. Sie fuhren mit einem zwei Tage zuvor in Mauerkirchen gestohlenen Pkw vor, zwängten die Eingangstüre zum Foyer auf und rissen den 500 Kilo schweren Bankomaten mit Hilfe eines Spanngurtes und mit dem Wagen aus der Verankerung. Dabei brach das Gerät entzwei, der obere Teil blieb zurück, den unteren mit der Geldkassette nahmen die Täter mit.

Sperre der Polizei durchbrochen

Im Anschluss gelang der Polizei, die sofort eine Großfahndung einleitete, beinah ein Fahndungserfolg: In Mondsee geriet das Fluchtauto in eine Kontrolle, doch der Lenker gab Gas, durchbrach die Sperre und floh. Schließlich stellte er den Wagen ab und entkam zu Fuß. „Es war definitiv das Auto, in dem der Bankomat transportiert worden war“, so Schmidseder. Doch vom Gerät keine Spur. Die Tätergruppe dürfte sich auf der Flucht getrennt haben. Die Polizei geht davon aus, den aufgebrochenen Bankomaten in den kommenden Tagen irgendwo in einem Waldstück zu finden.

„Soko Bankomat“ im Bundeskriminalamt

Schon seit Jahren ist die Polizei österreichweit mit den Bankomatdiebstählen konfrontiert. Im Bundeskriminalamt wurde daher die „Soko Bankomat“ mit je zwei Ermittlern aus den Bundesländern eingerichtet, wo die Informationen gebündelt werden. In OÖ geht die Polizei von zumindest zwei Gruppierungen aus, die in unterschiedlicher Zusammensetzung zuschlagen. Eine Gruppe dürfte heuer für die drei Sprengungen in Wartberg, Kopfing und Pramet verantwortlich sein. Auf das Konto der anderen dürften die elf Taten gehen, bei denen die Geräte aus der Verankerung gerissen worden waren.