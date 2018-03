14-Jährige zum Sex erpresst

BERLIN — Mit Aufnahmen von einvernehmlichem Sex soll ein Jugendlicher in Berlin in Deutschland ein erst 14-jähriges Mädchen zum Geschlechtsverkehr mit fünf weiteren Männern gezwungen haben. Die Staatsanwaltschaft warf den sechs Angeklagten im Alter zwischen 17 und 26 Jahren in der am Dienstag verlesenen Anklage unter anderem besonders schwere Nötigung vor.

Einer der Angeklagten soll die zur Tatzeit 14-Jährige beim gemeinsamen Sex gefilmt und fotografiert haben. Anschließend soll er ihr, einem zuvor gefassten Tatplan folgend, gedroht haben, diese Aufnahmen zu veröffentlichen. Das Mädchen soll deshalb aus Angst im September 2015 mit fünf Bekannten des jungen Manns Sex gehabt haben, wobei die Männer teils brutal vorgegangen sein sollen.

Der Angeklagte, der das Mädchen mit den Aufnahmen erpresste, soll zudem etwa ein Jahr später eine 16-Jährige mit Alkohol wehrlos gemacht und zusammen mit einem Mitbeschuldigten vergewaltigt haben. Neuerlich sollen die Angeklagten sehr brutal vorgegangen sein und Hilfeschreie ignoriert haben. Die Jugendliche musste schließlich von der Polizei aus der Wohnung eines der insgesamt sechs angeklagten Männer befreit werden.