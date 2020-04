14-Jähriger bei Bushaltestelle in Essen mit Messer getötet

Bei einem Streit an einer Bushaltestelle in der Großstadt Essen im deutschen Ruhrgebiet ist ein 14-Jähriger mit einem Messer tödlich verletzt worden. Der Jugendliche verstarb im Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Beamte nahmen einen 17-jährigen Verdächtigen in unmittelbarer Nähe zum Tatort vorläufig fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Jugendlichen in der Nacht auf Sonntag in einer Gruppe mit mehreren Personen unterwegs. Nicht alle seien – wie die beiden jungen Männer – minderjährig gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Dann sei es zu der Auseinandersetzung gekommen. Der Streit eskalierte: Der 17-Jährige stach mit einem Messer nach derzeitigem Ermittlungsstand einmal auf den Jüngeren ein und verletzte ihn am Oberkörper.

Der mutmaßliche Täter stand vermutlich unter Alkoholeinfluss und flüchtete im Anschluss an die Attacke, wie es hieß. Die Einsatzkräfte setzten bei der Fahndung einen Hubschrauber ein. Polizisten und ein Notarzt versuchten, den 14-Jährigen noch an Ort und Stelle zu reanimieren. Er starb wenig später im Krankenhaus.

An der Bushaltestelle, an der die Tat geschah, wurde am Sonntagmittag eine Kerze mit Blumen aufgestellt. Die Hintergründe des Streits und dessen Hergang waren noch unklar. Auch in welchem Verhältnis die beiden Jugendlichen zueinander standen, war nicht bekannt.

Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Mitglieder der Gruppe, mit denen die Jugendlichen unterwegs waren, wurden am Sonntag laut Angaben der Polizeisprecherin bereits vernommen.