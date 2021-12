Ein 14-Jähriger hat offenbar am Samstag in Enns in einer Auseinandersetzung mehrmals auf einen 15-jährigen mit einem Taschenmesser eingestochen. Der Schwerverletzte wurde in das Linzer Kepler Uniklinikum eingeliefert. Der Verdächtige gab an, in Notwehr gehandelt zu haben, nachdem ihm der Ältere mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zwei Zähne ausgeschlagen habe, informierte die Polizei am Dienstag. Gegen den 14-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Mordversuchs aufgenommen.

