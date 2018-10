14 Millionen Menschen im Jemen von Hunger bedroht

Bis zu 14 Millionen Menschen sind im Jemen von Hunger bedroht. „Die humanitäre Lage im Jemen ist die schlimmste weltweit“, warnte der UNO-Vizegeneralsekretär für Humanitäre Angelegenheiten, Mark Lowcock, in einem internen Bericht. Wenn sich die Lage im Bürgerkriegsland weiter wie bisher entwickle, gerieten 14 Millionen Menschen schon bald in ein „Vor-Hunger“-Stadium.

Drei Viertel der Bevölkerung des Jemen, das entspreche rund 22 Millionen Menschen, benötigten Hilfe und Schutz, heißt es in der Notiz Lowcocks vom 18. Oktober, die den UNO-Sicherheitsratsmitgliedern vorliegt. 8,4 Millionen von ihnen litten unter einer schweren Versorgungsunsicherheit und bedürften „dringend“ Lebensmittelhilfen. Im „schlimmsten Fall“ könnte diese Zahl um weitere 5,6 Millionen auf 14 Millionen anwachsen.

Im Jemen herrscht seit 2014 ein Krieg zwischen schiitischen Houthi-Rebellen und den von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansour Hadi. In dem Konflikt wurden bereits fast 10.000 Menschen getötet. Es fehlt an Lebensmitteln und Gesundheitsversorgung. „Die Lebensmittelkrise ist direkt auf den Konflikt zurückzuführen“, heißt es in der internen Notiz Lowcocks.