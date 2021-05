144 Anzeigen gegen Tuning-Szene in Traun

Bei einer neuerlichen Schwerpunktkontrolle der Tuning-Szene hat die Polizei in der Nacht auf Samstag in Traun im Bezirk Linz-Land 144 Anzeigen in drei Stunden ausgestellt.

Bei den Geschwindigkeitsmessungen erreichte ein Lenker mit 137 km/h in der 70er-Zone den Höchstwert, berichtete die Polizei.

Die Treffen der getunten Autos fanden an der Trauner Kreuzung und am Oedter See statt. Die Polizei räumte um 23.30 Uhr den Parkplatz am Oedter See, nachdem dort das zeitlich beschränkte Halte- und Parkverbot in Kraft trat.

Zwei Lenker hatten ihre Autos so umgebaut, dass ihnen an Ort und Stelle die Kennzeichen abgenommen wurden.