15 Katzen täglich verletzen sich in Wien durch Fensterstürze

Obwohl sie immer auf den Pfoten landen, verletzen sich derzeit täglich 15 Katzen alleine in Wien bei Fensterstürzen so sehr, dass sie medizinisch behandelt werden müssen. Die Dunkelziffer dürfte noch weitaus höher sein, so die Tierschutzombudsstelle Wien am Mittwoch. Wer Fenster und Balkone nicht sichert, riskiert nicht nur die Gesundheit seines Lieblings, sondern auch Strafen.

Mit der warmen Jahreszeit steigt die Zahl jener Hauskatzen, die von Terrassen, Balkonen oder aus Fenstern stürzen. So passierte es auch „Hildegard“, die sich momentan im TierQuarTier Wien von ihren schweren Verletzungen erholt. Sie wurde auf einem Gehsteig in Wien Meidling gefunden, blutete aus dem Maul und hatte Abschürfungen an Kinn und Nase. Die Diagnose: Lungenblutung, Bruch des linken Oberschenkels sowie eine Prellung der Harnblase.

„Dass Katzen immer auf den Pfoten landen und ein Sturz aus dem Fenster somit kein Risiko darstellt, ist schlichtweg falsch“, betonte Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien (TOW). Was vielen gar nicht bewusst ist: Das Anbringen von geeigneten Schutzvorrichtungen ist gesetzlich vorgeschrieben. Halter, die dieser Pflicht nicht nachkommen, begehen Verwaltungsübertretungen und müssen mit Strafen bis zu 7.500 Euro rechnen.

So können Fenster und Balkone gesichert werden:

Generell sollte Volieren-Draht oder ein drahtverstärktes Netz (Katzennetz) zum Einsatz kommen

Fenster: Kleben Sie mit dem Netz bespannte Holz- oder Alurahmen mit einem starkhaftendem Klettklebeband an den Außenrahmen des Fensters. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Rahmen mit Hilfe von Metallwinkeln an das Fenster zu klemmen oder zu verschrauben. Ein Fensterkeil verhindert zudem, dass die Katze beim gekippten Fenster in die Fensterspalte rutscht.

Loggia: Bringen Sie in den Ecken feststellbare Teleskopstangen oder Latten an und befestigen Sie daran mit Haken oder Kabelbindern das Netz.

Balkon: Idealerweise bauen Sie einen für den jeweiligen Balkon passenden Rahmen, woran das Netz befestigt werden kann.

Neben der Eigenbau-Variante gibt es die Möglichkeit, fertige Katzenschutzsysteme im Fachhandel zu kaufen oder sich individuelle Lösungen von spezialisierten Firmen erstellen zu lassen. „Bitte beachten Sie, dass Installationen, die mit ‚baulichen Veränderungen‘ verbunden sind, also etwa Bohrungen in Fensterrahmen oder Hausfassade, unbedingt vorher von Hausverwaltung oder Eigentümer genehmigt werden müssen und nur von Fachleuten ausgeführt werden sollten“, empfahl Persy.