15 Türkinnen im Irak zum Tode verurteilt

Ein Strafgericht in der irakischen Hauptstadt Bagdad hat 15 türkische Frauen wegen Mitgliedschaft in der Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ zum Tode verurteilt. Eine weitere türkische Angeklagte wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, wie ein Justizsprecher am Sonntag mitteilte. Alle Angeklagten hätten gestanden. Vier der schwarz gekleideten Frauen seien von kleinen Kindern begleitet gewesen.

Die zwischen 20 und 50 Jahre alten Frauen gestanden demnach, illegal in den Irak gekommen zu sein, um sich dort ihren Männern, IS-Kämpfern, anzuschließen. Eine Frau habe ausgesagt, an der Seite der Jihadisten gegen irakische Einheiten gekämpft zu haben. Die Frauen haben nach Gerichtsangaben einen Monat Zeit, um gegen die Urteile Berufung einzulegen.

In der vergangenen Woche hatte eine andere Gruppe ausländischer Witwen von IS-Kämpfern vor Gericht angegeben, ihre Männer hätten sie getäuscht oder bedroht, damit sie in den Irak kommen.

Vergangenes Jahr wurden im Irak 106 Menschen hingerichtet, die meisten von ihnen wegen „Terrorismus“. Laut Artikel 4 des irakischen Anti-Terror-Gesetzes droht jedem die Todesstrafe, der Terrorakte verübt, plant, finanziert, unterstützt oder dazu anstachelt.

Nicht nur Iraker werden verurteilt, sondern auch Ausländer. So wurde am 21. Jänner eine Deutsche aus Mannheim mit marokkanischen Wurzeln wegen IS-Mitgliedschaft zum Tod durch Erhängen verurteilt. Ein weiteres Todesurteil wurde im Februar gegen eine Türkin ausgesprochen. Nach Expertenschätzungen sitzen im Irak derzeit rund 20.000 Menschen wegen angeblicher IS-Mitgliedschaft im Gefängnis. Unter ihnen sollen auch rund 560 Frauen sein.

Die IS-Miliz hatte im Juni 2014 ein „Kalifat“ in großen Teilen Syriens und des Irak ausgerufen, nachdem sie in einer Blitzoffensive die irakische Armee und kurdische Einheiten bis vor Erbil und Bagdad zurückgedrängt hatte. Seit 2015 befanden sich die Jihadisten aber auf dem Rückzug, nacheinander wurden sie mit internationaler Unterstützung aus den von ihnen eingenommenen Städten vertrieben. Im vergangenen Dezember erklärte der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi den IS für militärisch besiegt. Einzelne IS-Zellen sind aber weiter im Land aktiv.