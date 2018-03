15- und 16-Jähriger als Brandstifter im Innviertel gefasst

Ein 15- und ein 16-Jähriger sind als Brandstifter im Innviertel in Oberösterreich gefasst worden. Eine Serie von Brandstiftungen in den Gemeinden Mattighofen und Schalchen ist damit geklärt. Die beiden Freunde aus dem Innviertel sollen seit Jänner bis zu zehn Mal Feuer gelegt haben. Sie seien geständig, bestätigte die Polizei einen Bericht des ORF Oberösterreich.

Die Jugendlichen sollen seit Jänner immer wieder kleinere Brände in den beiden Gemeinden Mattighofen und Schalchen gelegt haben. Die genaue Anzahl der Brände und die gesamte Schadenssumme werden noch ermittelt, sagte eine Sprecherin der Polizei OÖ am Samstagvormittag. Da die Feuer aber immer relativ schnell entdeckt wurden, konnte jeweils Schlimmeres verhindert werden und die Schadenssumme halte sich in Grenzen.

Zuletzt sollen die Jugendlichen am Mittwoch ein Feuer an einem Jägerstand gelegt haben. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die umstehenden Bäume. Dienstagabend gab es in einem Kindergarten in Mattighofen eine versuchte Brandstiftung. Eine zufällig vorbeikommende Spaziergeherin löschte das beginnende Feuer mit nassem Sand. Weiters waren etwa in einer Bootshütte, einer Gartenhütte und auf einer Wiesenfläche Brände gelegt worden.

Ein vertraulicher Hinweis brachte die Polizei auf die Spur der beiden Jugendlichen. Über ein Motiv für die Brandstiftungen gab es vorerst noch keine Informationen. Die Befragung der Burschen war am Samstagvormittag noch nicht abgeschlossen.