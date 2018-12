150 Staaten feiern in Marokko Migrationpakt

Auf einer UNO-Konferenz in Marrakesch (Marrokko) wurde am Montag der umstrittene Globale Migrationspakt offiziell angenommen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres bezeichnete ihn vor Vertretern aus rund 150 Ländern als einen „Fahrplan zur Vermeidung von Leid und Chaos“. Österreich lehnt die rechtlich nicht bindende Vereinbarung wie einige andere Staaten ab.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, eine entschiedene Unterstützerin des Paktes, ging in ihrer Rede in Marrakesch auf die Ängste im Zusammenhang mit Einwanderung ein. Doch „diese Ängste werden jetzt benutzt von den Gegnern dieses Paktes, um Falschmeldungen in Umlauf zu bringen“. Bei dem Pakt gehe es „um nicht mehr und nicht weniger als die Grundlagen unserer internationalen Zusammenarbeit“, sagte Merkel, die ihre Reise freilich auch nützte, um Marrokkos Regierung zur Eindämmung der Migration zu drängen. Bei Ministerpräsident Saad Eddine El Othmani bedankte sie sich für die Zusammenarbeit bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Gleichzeitig sprach sie sich für die Einstufung Marokkos als sicheres Herkunftsland aus, was Abschiebungen noch leichter machen würde.

Kneissl verteidigt Haltung

Die USA hatten sich bereits vor Beginn der Verhandlungen aus dem Pakt zurückgezogen. Ungarn folgte im Juli, als der Text des Entwurfes feststand. Nachdem auch Österreich Ende Oktober seinen Rückzug beerklärt hatte, folgten mehrere weitere Länder, darunter Israel, Polen und Tschechien. In Belgien zerbrach am Sonntag die Regierungskoalition am Streit um den Pakt.

Außenministerin Karin Kneissl (parteilos) betonte, sie stehe zur Enthaltung Österreichs. Man habe „mit einigen Punkten Probleme, mit anderen finden wir uns wieder“. Vor allem die nicht klare Unterscheidung zwischen illegaler und legaler Migration störte die Bundesregierung. Die Österreichische Liga für Menschenrechte bezeichnete die Nichtannahme des Pakts als „schweren Schlag“ für die menschenrechtliche Kultur.