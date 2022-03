150 Tonnen an Sachspenden an Kriegsflüchtlinge verteilt

In den 22 Volkshilfe-Shops in OÖ wird weiter fleißig gesammelt

Im Auftrag der Landesregierung sammelt die Volkshilfe OÖ seit Anfang März in ihren 22 Shops Sachspenden. Mittlerweile haben acht voll beladene Sattelschlepper ihre Zieldestinationen an der ukrainischen Grenze erreicht, fünf weitere verlassen Oberösterreich in den nächsten Tagen.

„In Summe wurden bereits rund 150 Tonnen an Sachspenden aus Oberösterreich an jene Menschen verteilt, die in den Flüchtlingslagern im Westen der Ukraine bzw. in Rumänien und Moldawien Zuflucht vor dem Krieg gefunden haben“, erklären Geschäftsführerin Jasmine Chansri und Michael Schodermayr, Vorsitzender der Volkshilfe OÖ.

„Um die logistische Abwicklung vor Ort kümmern sich Partnerorganisationen, sie sind bestens vernetzt und der Garant dafür, dass jede Spende dort ankommt, wo sie gebraucht wird“, sagt Chansri. „Die Hilfs- und Spendenbereitschaft unserer Landsleute ist ungebrochen“, freut sich Michael Schodermayr.

„Berührt“ von der Hilfsbereitschaft sind auch LH Thomas Stelzer und Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer: „Die Sachspenden- aktion gemeinsam mit der Volkshilfe ist eines der zahlreichen Beispiele, die den Zusammenhalt in unserem Land und in ganz Europa in diesen Wochen zum Ausdruck bringt.“