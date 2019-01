150 Tonnen Baugerüst für die Turmsanierung des Linzer Doms

LINZ — Gestern startete mit den Einrüstungsarbeiten für die dringend notwendige Sanierung des 135 Meter hohen Turmes des Linzer Mariendoms eine der derzeit spektakulärsten Baustellen des Landes. Spektakulär ist nicht nur die Höhe der Baustelle. Auch das notwendige Gerüst, das in den kommenden drei Jahren das Stadtbild der Landeshauptstadt prägen wird, ist in vielerlei Hinsicht rekordverdächtig. Insgesamt kommen 150 Tonnen Gerüstmaterial zum Einsatz. Der Aufbau selbst erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst wird ein Bauaufzug mit einem Stahlrohrbegleitgerüst bis auf eine Höhe von 75 Meter errichtet. Ab der Höhe von 42 Metern (das entspricht in etwa der Höhe der Turmuhr) wird das Basisgerüst auf allen acht Seiten des Turmes bis auf eine Höhe von 75 Metern weitergebaut. Auf diesem setzt dann das eigentliche Turmhelmgerüst sowie ein zweiter Bauaufzug, der mittels Autokran auf die Höhe von 75 Metern gehoben wird, auf. Insgesamt wird der Turm bis auf eine Höhe von 130 Metern eingerüstet.

Windbelastung und Höhe größte Herausforderung

„Die größte Herausforderung ist natürlich die Höhe, in der gearbeitet wird. Nicht nur für die Steinmetzarbeiten selbst, sondern auch für den Transport sämtlicher Materialien. Vor allem die Windbelastung, die auf das Gerüst und in der Folge auch auf den Turm wirkt, ist enorm“, so Baumeister Alexander Raab, der die Bauaufsicht für die Gerüstung innehat. Um diese Windkräfte zu reduzieren, wird immer nur der Bereich, in dem gerade gearbeitet wird, mit einem Schutznetz versehen.

Die rund 15 Meter hohe Turmspitze aus Sandstein wird durch das Gerüst mit einer zusätzlichen Windkraft von 7000 Kilo belastet werden. Um diese Belastung auszugleichen, muss die Turmspitze im Innenhohlraum durch eine Spezialstahlkonstruktion verstärkt werden.

Laut Zeitplan sollen der Bau von Gerüst und Lifte bis Mitte April abgeschlossen sein. Dann beginnen die eigent- lichen Sanierungsarbeiten, die bis Ende 2021 dauern werden. Die geschätzten Kosten von rund 3,9 Millionen Euro sollen zum Teil auch durch Spenden aufgebracht werden.