159 – und kein bisschen leise

Von Oliver Koch

Mittwoch, 1. August 2018, 6 Uhr 31. Sonnig und schon um die Uhrzeit ganz schön warm. A1, kurz nach der Abfahrt Traun. Tempo 140 ist gleich erlaubt. Zwar nur zwischen dem Knoten Haid und dem Voralpenkreuz – aber immerhin. Also. Rauf aufs Gas am Ende der Hunderter-Zone. Der Tempomat wird gleich einmal auf 159 km/h gestellt. Es war ja in den Medien, dass im Land ob der Enns bis 159 km/h mit keiner Strafe zu rechnen ist. Dann starten wir mal den Versuch. Und schon beschleunigt der Wagen. Die meisten Autos sind ja Richtung Passau abgebogen, hier auf der Westautobahn hält sich der Verkehr in Grenzen. Trotzdem – es ist schon was los. Lkw, Urlaubsreisende, Pendler, leer ist die dreispurige Autobahn nicht. Aber es ist kein Problem, die Fahrt läuft von Beginn an geschmeidig. Ein Pkw voraus überholt einen Lkw? Ab auf die dritte Spur. Denn so schnell wie wir, ist keiner unterwegs. Egal, ob Lkw, Kombi, Bus, SUV oder sportliche Limousine. Egal, ob aus Linz, Perg, Gänserndorf, Prag oder Bukarest. Wir brausen mit Tempo 159 vorbei.

Winke, winke und vorbei

Ha! Da war schon die Abfahrt Allhaming. Das ging ja wirklich schnell. Unsicher kommt es einem nicht vor. Vielleicht ungewohnt? Ein kurzer Moment der Besinnung fährt ein: Wie war das mit dem Verbrauch und dem CO2-Ausstoß? Ist das wirklich sinnvoll? Bringt das höhere Tempo überhaupt so viel Zeitgewinn? Was ist in einer brenzligen Situation? Aber gut. Hier geht es jetzt um einen Versuch – also wird der erst einmal durchgezogen. Und apropos durchgezogen: Wir ziehen nach wie vor an allen Autos vorbei. Von unserem Wagen sieht man nur die Rücklichter und von hinten kommt niemand auch nur ansatzweise mit uns mit. Winke, winke und schon sind wir vorbei!

6 Uhr 37. Das riesige Möbellager kündigt es an. Das Ende der 140er-Teststrecke naht. Runter bei Sattledt. Kurze Verschnaufpause auf einem Parkplatz. Die flotte Fahrt Revue passieren lassen. War da wo ein Radar? Ist da irgendwo die Polizei gestanden? Dann: Fotos anschauen, Video kontrollieren. Schaut gut aus. Jetzt auf zur zweiten Etappe. Es ist mittlerweile 6 Uhr 43. Also: Wieder rauf auf die Autobahn. Geschwindigkeit aufnehmen. Tempomat auf 159 km/h stellen. Und nun geht es der Sonne (und Linz) entgegen. Mehr und mehr Insekten klatschen gegen die Windschutzscheibe. Der Verkehr kommt uns etwas stärker vor. Doch nach wie vor ist kein Konkurrent in Sicht. Unangefochten pflügen wir mit 159 km/h der Landeshauptstadt entgegen. Und kurz nach Allhaming passiert es: Ein überholter Mercedes-Kastenwagenfahrer scheint auf den Geschmack gekommen zu sein. Im Respektabstand folgt er gleichmäßig unserem Auto. Dann schließt sich uns noch kurz danach eine Alfa-Fahrerin an. Im Konvoi geht’s zur letzten Abfahrt, bevor der 100er beginnt. Uff. Da ist er ja schon. Es ist jetzt 6 Uhr 50. Rein in die Eisen. Radarkontrolle ist uns auch jetzt keine aufgefallen. Tempomat auf 100 gestellt – und jetzt ab in die Redaktion.

Conclusio: War das jetzt alles legal? Hm. Zumindest (hoffentlich) straffrei. Cool war’s jedenfalls. Rasant auch. Aber rasende Coolness ist nicht alles im Leben.

Was meinen die Oberösterreicher zu Tempo 140? Nun ja. Bei der VOLKSBLATT-Facebookumfrage hielten 73 Prozent der Teilnehmer dies für eine gute Idee.

Polizei zieht positive Zwischenbilanz

Keine Auffälligkeiten“, meldete die Landesverkehrsabteilung NÖ am Mittwochnachmittag auf Anfrage. Auf der Westautobahn (A1) zwischen Melk und Oed (Bezirk Amstetten), wo nunmehr Tempo 140 erlaubt ist, sei bisher „alles so gelaufen, wie an anderen Tagen auch“. Auch die oö. Polizei hat eine positive Zwischenbilanz gezogen. „Die Lenker haben die erlaubte höhere Höchstgeschwindigkeit eingehalten“ resümierte Pressesprecher David Furtner. Erfreulich sei, dass es bei der Strecke mit dem Limit von 140 km/h nicht nur keine Geschwindigkeitsüberschreitungen, sondern auch keine Unfälle oder andere dramatische Vorfälle gegeben habe.