16 EU-Staaten erkennen Guaido an

Machtkampf in Venzuela: Maduro ruft als „Diener Christi“ Papst um Hilfe

In Venezuela Oppositionsführer, im Ausland schon Staatschef: Der internationale Rückhalt für den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido wächst. Nach Ablauf das Ultimatums an den sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro haben 16 EU-Staaten, darunter Österreich, den 35-Jährigen am Montag als rechtmäßigen Übergangsstaatschef des südamerikanischen Krisenlandes anerkannt. Die USA und eine Reihe lateinamerikanischer Staaten hatten sich bereits vor knapp zwei Wochen hinter Guaidó gestellt.

Italien blockiert Einheit

Eine einheitliche Linie der EU wird laut Insidern jedoch von Italien blockiert. Rom weigere sich, Guaido anzuerkennen, verlautete am Montag aus diplomatischen Kreisen in Brüssel. Entscheidungen in der EU-Außenpolitik müssen einstimmig fallen.

Guaido bedankte sich für die Unterstützung aus Wien. „Wir danken der Regierung Österreichs für die Anerkennung der Legitimität der Bemühungen, die wir gemeinsam mit der gesamten Bevölkerung Venezuelas unternehmen, um unsere Freiheiten und Rechte zu erlangen“, twitterte er gestern. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte ihm „unsere volle Unterstützung bei seinen Bemühungen zur Wiederherstellung der Demokratie“ zugesichert.

Kritik aus Moskau

Russland kritisierte Guaidos Unterstützer in der EU. Das sei „eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Maduro sucht unterdessen päpstlichen Beistand. „Ich bitte den Papst, sich einzusetzen, um uns auf dem Weg des Dialogs zu helfen“, so der bis vor Kurzem jeden Dialog ablehnende Sozialist, der nach eigener Einschätzung „im Dienst Christi“ handelt.