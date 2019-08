16-Jährige zur Prostitution gezwungen, geschlagen, bedroht

KIRCHDORF/LINZ — Ein wahres Martyrium musste eine 16-jährige, in Linz wohnende Rumänin vier Wochen lang durchmachen. Ein aus dem Kosovo stammender 39-Jähriger hatte sie im April 2017 in ein illegal geführtes Rotlichtlokal in Micheldorf (Bez. Kirchdorf) entführt und dort zur Prostitution gezwungen. Damit die Jugendliche „spurte“, wurde sie von ihrem Zuhälter regelmäßig geschlagen und in ein Zimmer gesperrt. Zudem nahm ihr der 39-Jährige das eingenommene Geld wieder ab.

Als Anfang Mai eine Polizei-Razzia im Lokal stattfand, war die 16-Jährige bereits derart eingeschüchtert, dass sie sich den Polizisten nicht anvertraute. Diese wiederum nahmen das Mädchen nicht als Prostituierte wahr, da der 39-Jährige sie als seine Freundin ausgab. Nach der Polizeikontrolle brachte sie der Linzer in ein Lokal in die Landeshauptstadt, von wo aus sie kurze Zeit später nach Rumänien flüchten konnte.

Ende 2017 wurden gegen den 39-Jährigen schließlich Ermittlungen eingeleitet. In mühevoller und akribischer Ermittlungsarbeit konnten über Monate hinweg Beweise gegen ihn gesammelt werden. Problematisch dabei war, dass immer wieder Opfer und Zeugen vom Mann bedroht und eingeschüchtert wurden. Dennoch konnte er im Juli 2017 verhaftet werden. Ende Jänner 2019 wurde die junge Frau ausgeforscht und einvernommen. Nun wurden die Ermittlungen abgeschlossen.