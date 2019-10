16 Kühe marschierten abends durch Knittelfeld

Da staunte mancher Bürger von Knittelfeld im Bezirk Murtal am Dienstag nicht schlecht, als sich gegen 20.25 Uhr 16 Kühe, darunter einige Kälber, durch das Stadtgebiet bewegten.

Die Tiere waren von einer am Stadtrand gelegenen Weide ausgekommen. Die in der Überzahl befindlichen 22 Feuerwehrleute der Wehr Knittelfeld betätigten sich als Cowboys: Während ein Teil die Straßen für den Verkehr sperrte, versuchte der zweite Teil die Herde wieder in Richtung Weide zu geleiten, schilderte Einsatzleiter Christoph Wieser den nicht alltäglichen Einsatz.

Mit vereinten Kräften von Feuerwehr, Polizei und den Besitzern der Tiere gelang dies schlussendlich nach einer halben Stunde.