16 Tote bei Anschlag im afghanischen Kandahar

Bei einem erneuten Bombenanschlag in Afghanistan sind nach offiziellen Angaben 16 Menschen getötet worden. Durch die Detonation eines Kleinbusses in Kandahar seien zudem 38 Personen verletzt worden, hieß es am Dienstag. Unter den Opfern seien auch mehrere Kinder. Dem Geheimdienst NDS zufolge war der Strengstoff beladene Bus auf dem Hof einer Werkstatt von Mechanikern entdeckt worden.

Er sei explodiert, bevor der Sprengsatz entschärft werden konnte. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Seit Anfang des Jahres sind zahlreiche Bombenangriffe in Afghanistan verübt worden. Die radikal-islamischen Taliban hatte Ende April zudem ihre Frühjahrsoffensive begonnen.