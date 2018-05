17.300 Hobbygärtner landen pro Jahr im Spital

Im Mai geht das Verletzungsrisiko wieder richtig los – Am häufigsten sind Stürze, die mit Knochenbrüchen oder offenen Wunden enden

LINZ/WIEN – An den schönen Frühlingstagen, die heuer bereits mit sommerlichen Temperaturen aufwarten, zieht es viele in den Garten. Hobbygärtner sollten aber mit Bedacht ans Werk gehen, denn im Vorjahr verletzten sich 17.300 Menschen bei der Gartenarbeit so schwer, dass sie im Spital behandelt werden mussten.

Auch heuer erwartet Christian Kräutler, Leiter des Bereichs Haushalts-, Freizeit- und Sportsicherheit beim Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV), in den Monaten Mai und Juni österreichweit wieder rund 4300 Verletzte – das sind etwa 70 Unfallopfer pro Tag.

Am häufigsten treten dabei Stürze (64 Prozent) auf, meist stolpert der Hobbygärtner etwa über den Gartenschlauch oder andere herumliegende Dinge. Auch Leiterstürze sind keine Seltenheit. Die Folge sind Knochenbrüche (47 Prozent), offene Wunden (22 Prozent) und Sehnen- beziehungsweise Muskelverletzungen (13 Prozent). „Wie fast überall gilt auch bei der Gartenarbeit, wer unter Zeitdruck agiert, ist besonders gefährdet“, so Kräutler. Unachtsamkeit, Hektik und Ablenkung sind die häufigsten Verletzungsursachen.

Besonders bei anstrengenden und herausfordernden Arbeiten sei es wichtig, ausreichend Zeit einzuplanen, konzentriert zu arbeiten und sich gegebenenfalls Unterstützung zu holen.

Tipps für die Gartenarbeit