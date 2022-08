17 Corona-Tote und 1.461 Patienten in Krankenhäusern

Corona und kein Ende: Seit Freitag sind in Österreich 17 Menschen an oder mit einer Covid-Erkrankung gestorben. Das lag über dem Schnitt der vergangenen Woche von 14,1 Corona-Toten pro Tag. 1.461 Covid-Patienten lagen am Samstag nach den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium (Stand Samstag, 9.30 Uhr) in Spitälern, die Zahl blieb unverändert gegenüber Freitag. 73 von ihnen – ebensoviele wie gestern – lagen auf Intensivstationen. 5.953 Neuinfektionen wurden registriert.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 99 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit ihrem Ausbruch 19.194 Tote in Österreich gefordert. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wies auf ihrem Dashboard am Samstag bereits 20.424 Corona-Tote aus. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 212,6 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Die 5.953 Neuinfektionen lagen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 6.280. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag bei 487. Am Samstag gab es in Österreich 85.380 aktive Fälle von SARS-CoV-2-Infektionen, um 3.194 weniger als am Tag davor. Seit Pandemiebeginn gab es 4.782.740 bestätigte Fälle. 4.678.166 Menschen sind seither wieder genesen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 9.130 als wieder gesund registriert.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 61.398 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet, von denen 56.034 aussagekräftige PCR-Tests waren. Die Positiv-Rate der PCR-Tests lag bei 10,6 Prozent.

6.889 Impfungen wurden am Freitag durchgeführt, davon waren 5.488 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis). 5.390.789 Menschen und somit 59,7 Prozent der Österreicher sind nach den Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft.

Nach wie vor war Wien das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz mit 765,4, gefolgt von Niederösterreich (562,2), dem Burgenland (486,2) und Kärnten mit 417. Dann folgten Salzburg (377,6), die Steiermark (375,2), Oberösterreich (366,5), Tirol (296,4) und Vorarlberg (234,6).