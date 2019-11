17-Jähriger finanzierte sich seit drei Jahren Lebensunterhalt mit Dealen

Ein 17-Jähriger hat laut Polizei in Oberösterreich seit 2016 mehr als zwei Kilo Cannabiskraut um mindestens 21.000 Euro verkauft. Der Bursch aus dem Bezirk Rohrbach, der zum Start seiner Dealer-Laufbahn erst 14 Jahre alt war, wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Zuvor hatte eine Razzia im Haus seiner Großeltern, wo er auch wohnte, Geld, Drogen und Zubehör zutage gefördert. 26 Kunden wurden ausgeforscht.

Bei der Hausdurchsuchung fanden die Ermittler mehrere Tausend Euro aus Drogenverkäufen, versteckt in einem Spiegelschrank. Zudem erschnüffelte ein Polizeihund 360 Gramm Cannabis-Produkte und Suchtgift-Utensilien hinter einer Waschmaschine.

Mehrmals in flagranti erwischt

Der Jugendliche fand laut Exekutive vor allem in Linz und entlang der Mühlkreisbahnstrecke seine Kunden. Er wurde mehrfach in flagranti beim Drogenverkauf erwischt – unter anderem in Ottensheim – und soll auch öfter Suchtgift im Darknet geordert haben. Mit den Geschäften soll der beschäftigungslose Bursch, der die Schule abgebrochen hatte, seinen Lebensunterhalt finanziert haben. Ein Paket mit LSD-Trips und Ecstasy-Tabletten fing der Zoll ab.

Zudem steht der 17-jährige Mühlviertler im Verdacht, bei einem Lokalbesuch einem Gast dessen Mobiltelefon sowie die Geldtasche inklusive Dokumenten gestohlen zu haben.