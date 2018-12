17. Preis für Doku über KZ-Überlebenden

Oberösterreicher produzierte „Leiter in der Löwengrube“ — Auszeichnung in der Schweiz

Leopold Engleitner, 1905 in Strobl am Wolfgangsee geboren und in Bad Ischl aufgewachsen, verweigerte während des Naziregimes als Zeuge Jehovas den Dienst in der Deutschen Wehrmacht. Vier Jahre lang überlebte er in den Konzentrationslagern Buchenwald, Niederhagen und Ravensbrück. 1943 wurde er — mit nur 28 Kilogramm Körpergewicht — in die „lebenslange Zwangsarbeit“ entlassen. Als er 1945 einen Einberufungsbefehl erhielt, versteckte er sich wochenlang in den Bergen des Salzkammerguts.

1999 schrieb und veröffentlichte der aus Niederwaldkirchen im Bezirk Rohrbach stammende Bernhard Rammerstorfer die Lebensgeschichte des Kriegsdienstverweigerers. Leopold Engleitner begleitete Rammerstofer rund um die Welt, um seine Geschichte zu erzählen, 2012 war er bei der Premiere der Dokumentation „Leiter in der Löwengrube“ in Los Angeles anwesend — im Alter von 107 Jahren. Kurz darauf starb er.

Nun hat die bereits mehrfach ausgezeichnete Doku über den KZ-Überlebenden erneut einen Preis — den 17. seit der Veröffentlichung — erhalten. Beim „Switzerland International Film Festival“ gewann sie in der Kategorie „Best Documentary Film“. Bei der Schweizer Veranstaltung handelt es sich um ein Online-Filmfestival. Die „Besucher“ können sich die Beiträge online ansehen und danach ihre Wertung abgeben. Der österreichische Film wurde insgesamt 37.000 Mal abgerufen. Zuvor feierte die rumänische Übersetzung ihre Premiere in Rumänien und in der Ukraine. Sie wurde dort mit Unterstützung des Österreichischen Kulturforums anlässlich des Gedenkjahres „100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges“, „80 Jahre Anschluss“ und „70 Jahre Menschenrechte“ gespielt.