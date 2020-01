176 Menschen Opfer eines tödlichen Irrtums

Nach Kanada und Großbritannien gehen auch die USA von einem Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine durch den Iran kurz nach dem Start in Teheran am Mittwoch aus.

„Wir glauben, dass es wahrscheinlich ist, dass dieses Flugzeug durch eine iranische Rakete abgeschossen wurde“, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Freitag im Weißen Haus.

Vermutet wird allerdings, dass der Raketenbeschuss nicht gezielt erfolgte, sondern ein fataler Irrtum der iranischen Luftabwehr war. Wie berichtet, hatte US-Präsident Donald Trump schon Donnerstagabend von einem tragischen Fall gesprochen: „Jemand könnte einen Fehler gemacht haben – auf der anderen Seite.“

Video als Beweis?

Ein im Internet kursierendes Video stärkt die Abschussthese. „Das von der New York Times verifizierte Video scheint eine iranische Rakete zu zeigen, die ein Flugzeug in der Nähe von Teherans Airport trifft“, schreibt die Zeitung.

Ein absichtlicher Abschuss würde auch nicht einmal in die Logik eines menschenverachtenden Regimes wie dem iranischen passen: Die meisten der 176 ums Leben gekommenen Passagiere waren nämlich Iraner oder iranischstämmige Kanadier.

Dies erklärt wohl auch, warum Teheran sich ungewöhnlich kooperativ gibt, was freilich nicht eine Übernahme der Verantwortung für die Tragödie bedeutet. Der Iran war am Freitag bemüht, Transparenz und Kooperationsbereitschaft zu signalisieren. So sollen auch Vertreter der USA, Kanadas und Frankreichs an den Ermittlungen beteiligen werden. Auch die Daten der Flugschreiber könnten bei Bedarf nach Russland, Kanada, Frankreich oder die Ukraine geschickt werden, sagte der Chef der iranischen Behörde für die zivile Luftfahrt, Ali Abedsadeh. Die Auswertung der Daten kann allerdings Monate dauern.

Österreich drängt auf EU-Krisendiplomatie

Österreich will die EU im USA-Iran-Konflikt in eine aktiver Rolle bringen. „Wenn die Parteien nicht zum Verhandlungstisch wollen, bringen wir den Verhandlungstisch zu ihnen“, sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Freitag vor einem Sondertreffen der EU-Außenminister in Brüssel. Er hat dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell einen Vorschlag unterbreitet, der die Entsendung einer hochrangigen EU-Delegation nach Teheran und Washington vorsieht.

Bei dem Treffen haben mehrere Außenminister Teheran aufgefordert, sich nicht aus dem internationalen Atomabkommen zurückzuziehen. Das Abkommen wie von US- Präsident Donald Trump gefordert zu „zerschlagen“, sei „die schlechteste Lösung“, sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn . Der deutsche Außenminister Heiko Maas sagte, die EU wolle, „dass dieses Abkommen eine Zukunft hat“. Dazu müsse es aber auch vom Iran eingehalten werden.

Neue US-Sanktionen

Obwohl sich der Konflikt militärisch entspannt hat, geht die politische Konfrontation weiter. Die USA verhängten am Freitag neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran.

Irak will US-Abzug

Die US-Regierung hat der Forderung des irakischen Premiers Adel Abdel Mahdi nach Vorbereitungen für einem US-Truppenabzug aus dem Irak eine Absage erteilt. Eine von Abdel Mahdi geforderte US-Delegation würde „zum jetzigen Zeitpunkt“ nicht über einen Abzug der 5200 US-Soldaten sprechen, teilte das Außenamt in Washington am Freitag mit.