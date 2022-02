18 bis 24 Medaillen sind möglich

Ski alpin

Damen: Fuhren in den 26 Weltcup-Rennen zwölfmal in die Top 3 (1/3/8). Die Hoffnungen ruhen vor allem im Speed-Bereich, angeführt von Garmisch-Super-G-Siegerin Cornelia Hütter, Tamara Tippler und Ramona Siebenhofer sowie auf Technikerin Katharina Liensberger. Die könnte, findet sie ihre Form wieder, in Slalom und Kombi zuschlagen.

Herren: Neben den drei Saisonsiegern Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr und Johannes Strolz eroberten von den Olympia-Startern auch noch Manuel Feller, Otmar Striedinger, Raphael Haaser und Daniel Hemetsberger Podestränge. In den 24 Weltcup-Rennen in olympischen Disziplinen gab es 19 ÖSV-Stockerlplätze (3/9/7).

Prognose: Sieben Medaillen — je drei bei Damen und Herren sowie eine im Team.

Snowboard

Parallel: Im Gegensatz zu vergangenen Spielen ist heuer nur noch der RTL olympisch, der Slalom wurde gestrichen. Das schmälert natürlich die Chancen, doch alle sieben ÖSV-Athleten sind fürs Stockerl gut. Daniela Ulbing, Sabine Schöffmann reisen als Saisonsiegerinnen an, Julia Dujmovits war zuletzt Weltcupzweite. Pikant jedoch: Österreichs Herren Andreas Prommegger, Arvid Auner (beide Saisonsieger), Benjamin Karl und Alexander Payer habe alle ihre Saison-Podestplatzierungen im Slalom erreicht.

Freestyle: Anna Gasser ist im Big Air ein ganz heißer Tipp und eventuell auch im Slopestyle für Edelmetall gut.

Cross: Die rot-weiß-roten Herren sollten, angeführt vom zweifachen Saisonsieger Alessandro Hämmerle, mit sechs Top-3-Rängen in sechs Rennen eine Bank sein.

Prognose: Drei Medaillen sind Pflicht, fünf durchaus im Bereich des Möglichen.

Skispringen

Nach dem Ausfall von Sara Marita Kramer wäre eine Medaille bei den Damen eine Sensation, auch für den Mixed-Bewerb ist das ein herber Rückschlag. Bei den Herren stellt der ÖSV zwar mit Stefan Kraft, Daniel Huber und Jan Hörl drei Saisonsieger, die Favoriten sind aber andere. Die größte Chance liegt hier definitiv im Teambewerb.

Prognose: Eine Medaille für die Herren-Mannschaft, die zwei der drei Saisonbewerbe gewonnen hat. Mit etwas Glück kommt eine zweite in einem der Einzelspringen oder im Mixed dazu.

Nord. Kombination

Weltcup-Leader Johannes Lamparter unterstrich seine Top-Form zuletzt in Seefeld und gilt in beiden Einzel-Bewerben als Mitfavorit. In der Mannschaft führt der Weg über Edelmetall ebenfalls über Österreich.

Prognose: Drei Medaillen.

Ski Freestyle

Big Air: Der Neo-Österreicher Matej Svancer (17) hat als zweifacher Weltcupsieger das Potenzial für Edelmetall.

Ski Cross: Katrin Ofner und Adam Kappacher erreichten zuletzt jeweils einen dritten Platz, ansonsten waren die ÖSV-Asse heuer oft zwischen den Rängen vier und acht klassiert.

Prognose: Eine Medaille.

Biathlon

Lisa Hauser wird, was die Top-3-Plätze betrifft, Österreichs Alleinunterhalterin sein. Ein- bis zweimal sollte ihr das in vier Bewerben auch gelingen. Jede weitere Medaille, ob bei den Herren oder in Staffeln, wäre eine echte Sensation.

Prognose: Ein bis zwei Stück.

Rodeln

Vier Bewerbe, vier Chancen lautet das Motto. Das heißeste Eisen ist Madeleine Egle (5 Saisonsiege), gefolgt von Wolfgang Kindl (3) sowie dem Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller (2) und der Teamstaffel (1).

Prognose: Zweimal Edelmetall.

Skeleton/Bob

Nach Platz vier vor vier Jahren will Janine Flock Versäumtes nun nachholen, die Saison verlief mit einem Sieg und einem dritten Platz in acht Rennen aber durchwachsen. Gleiches gilt für die Bobpiloten Katrin Beierl sowie Benjamin Maier (drei Saison-Stockerlplätze).

Prognose: Nur

eine Medaille, falls Flock absolut alles aufgeht.

Eisschnelllauf

Eigentlich wäre Vanessa Herzog ja über die beiden Sprintstrecken eine Anwärterin, doch nach zwei Bandscheibenvorfällen im Vorjahr ist sie nur Außenseiterin.

Prognose: Eher keine Medaille, es gilt dasselbe wie für Flock.

Langlauf

Teresa Stadlober ist für Top-10-Platzierungen gut, die Medaillen scheinen außer Reichweite.

Prognose: Keine Medaille.

Fazit

Es sollten gute bis sehr gute Olympische Spiele für Österreich werden. Sogar die Bestmarke von Turin 2006, als das ÖOC gleich 23 Medaillen hamsterte (9/7/7), scheint in Reichweite.

Prognose: 18 Medaillen sind absolut realistisch, geht (fast) alles auf, sind sogar 24 möglich.