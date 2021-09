18-jährige Raducanu gewinnt sensationell US-Open-Titel

Emma Raducanu hat ihren Sensationslauf gekrönt. Die erst 18-jährige Britin triumphierte am Samstag bei den US Open mit einem 6:4,6:3 gegen die ebenfalls erst 19-jährige Kanadierin Leylah Fernandez. Der für das Frauen-Tennis historische Durchmarsch von der Qualifikation bis zum Grand-Slam-Titel ohne Satzverlust fand damit für die jüngere Sportlerin ein Happy End.

Raducanu, die im Duell zweier in Kanada geborener junger Frauen die etwas reifere Leistung ablegte, ist die erste Spielerin, die bei ihrer erst zweiten Teilnahme bei einem Major-Turnier den Titel gewinnt. In Wimbledon erreichte sie das Achtelfinale, nachdem sie erst im Juni in Nottingham ihr Debüt auf der WTA-Tour gegeben hatte. Raducanu ist die erste Britin seit Virginia Wade 1977 in Wimbledon, die ein Grand-Slam-Turnier gewann.