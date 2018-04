18-Jähriger rammt Messer in Brust von Mitschüler

Streit aus nichtigem Anlass eskalierte - Prozess in Graz

GRAZ — Im Grazer Straflandesgericht ist am Donnerstag ein 18-jähriger Steirer wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenensenat gestanden. Er hatte im Herbst 2017 einen Mitschüler mit einem Messer in die Brust gestochen. Anlass war ein geringfügiger Streit, der Bursch rastete total aus. „Ich wollte das nicht, ich war so wütend“, sagte der 18-Jährige, der sich nicht schuldig im Sinn der Anklage bekannte.

Der Angeklagte war erst zwei Wochen in der Berufsschule in Fürstenfeld, als er mit seinem Zimmerkollegen einkaufen fuhr. Als er eine abfällige Bemerkung über das Auto des Kollegen machte, gab dieser Gas und ließ ihn stehen. Kurze Zeit später kehrte er zurück und nahm den Mitschüler doch mit. Offenbar kam es erneut zum Streit, denn kurz nach dem Einsteigen zückte der 18-Jährige ein Klappmesser und stach damit dem Fahrer in die Brust.

Zuvor Therapie gegen Aggressionen absolviert

Der Richter versuchte über eine Stunde lang, dem Motiv für dieses beinahe tödliche Ausrasten auf die Spur zu kommen, doch das erwies sich als äußerst schwierig. Der Angeklagte betonte immer wieder, das Opfer habe ihn gemobbt. Dann berichtete er, dass der andere Schüler ihm beim Lernen geholfen und ihm immer wieder Sachen geborgt habe. Es waren offenbar Kleinigkeiten, die den Beschuldigten maßlos aufregten, wie ein Zettel, den der andere ihm wegnahm oder die falsche Musik, die gespielt wurde.

Der Beschuldigte hat bereits einmal eine Aggressionstherapie absolviert, weil er sich in Alltagssituationen nicht im Griff hat.

Dass das Opfer überlebte, war unter anderem dem Umstand zu verdanken, dass sich eine Krankenschwester in der Nähe befand, die dem jungen Mann sofort zu Hilfe kam. Der psychiatrische Sachverständige bezeichnete den Angeklagten als „explosive instabile Persönlichkeit“ mit mangelnder Impulskontrolle. Das Urteil der Geschworenen stand am Abend noch aus.