18-jähriger Wiener schoss mit Schreckschusspistole herum

Ein 18-jähriger Wiener hat in der Nacht auf Mittwoch in der Händelgasse in Wien-Hernals mit einer Schreckschusspiste herumgeschossen. Er feuerte – wohl aus Langeweile – aus einem Fenster mehrere Schüsse in Richtung Innenhof ab. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Polizei rückte aber wegen der zunächst unklaren Gefahrensituation mit der Sondereinheit WEGA an. In der Wohnung sei die Waffe sichergestellt und gegen den Mann ein Waffenverbot ausgesprochen worden, teilte die Polizei mit.