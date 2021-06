Ein 19-Jähriger ist Sonntagmittag in Rohrbach mit seinem Motorrad gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Der junge Mann verlor in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle und schlitterte rund 30 Meter über die Fahrbahn. Er prallte mit voller Wucht gegen zwei Säulen einer Leitschiene.

Der Biker kam mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum in Linz, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.