19-Jähriger bei Sturz vom Balkon schwer verletzt

In der Steiermark ist am Samstagnachmittag ein 19-Jähriger aus bisher unbekannter Ursache von einem Balkon rund sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Er wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins LKH Graz gebracht. Der 19-Jährige dürfte bei dem Vorfall stark alkoholisiert gewesen sein, wie die Polizei mitteilte.